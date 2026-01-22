Đừng hành xử cực đoan vì cảm xúc thắng - thua!

Sau trận bán kết Giải U23 châu Á năm 2026 với kết quả U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc, trên các diễn đàn, mạng xã hội đã nổ ra nhiều tranh cãi, trong đó có cả những tiếc nuối, thậm chí thất vọng, hậm hực, tức tối... "Cơn bão" cảm xúc ghét - yêu, từ ngợi ca lên mây khi thắng đến chỉ trích, vùi dập khi thua, nhìn từ góc độ nhân văn, không chỉ vô lý mà còn phản tác dụng đối với tinh thần thể thao và những người đã cống hiến từng giây phút trên sân.

Trong thể thao, thắng bại không phải là thước đo cuối cùng của giá trị. Bóng đá, như mọi môn thể thao khác, còn hiện diện yếu tố may mắn. Trong cuộc chơi này, ai cũng mong muốn giành kết quả tốt nhất.

U23 Việt Nam, như bao đội bóng khác, cũng có cả ưu điểm và khuyết điểm. Điểm sáng của U23 Việt Nam là tinh thần quyết tâm thi đấu, không bỏ cuộc... Nhưng U23 Việt Nam cũng có hạn chế về khả năng dứt điểm, tổ chức tấn công hoặc phòng ngự trước đối thủ mạnh.

Vì thế, chiến thắng của đội nhà là điều đáng mừng nhưng đừng để rơi vào tình trạng ngợi ca quá mức, mà hãy nhìn nhận đúng. Nhiều người đã vội tung hô "Xứng đáng vô địch", "Đỉnh cao bóng đá", "Anh hùng áo đỏ"... mỗi khi U23 Việt Nam giành chiến thắng. Điều đó đôi khi khiến các cầu thủ phải gánh chịu sức nặng kỳ vọng vượt quá khả năng tâm lý của họ. Hãy nhớ cầu thủ cũng như bao người bình thường, cũng có cảm xúc, áp lực và nỗi sợ thất bại.

Khi đội bóng của chúng ta thua trận, đừng vội đặt vấn đề: "Vì sao?", "Do ai?", "Có nên sa thải huấn luyện viên?"... Bởi lẽ, để thua trận không phải lúc nào cũng là lỗi của cá nhân hay đội bóng. Trong một trận đấu, cả hai phía đều chơi hết mình vì màu cờ sắc áo và một bên thua cuộc là điều tất yếu.

Bóng đá cũng giống như bản nhạc, có cả nốt cao lẫn nốt trầm. Người hâm mộ không nên bày tỏ cảm xúc quá đà khi "chúng ta thua" hay "chúng ta thắng", mà cần học cách chấp nhận niềm vui chiến thắng và nỗi buồn thất trận một cách văn minh; học cách tiếp nhận thắng - thua bằng sự công bằng, chừng mực, tử tế và hiểu biết. Giá trị nhân văn của thể thao là ở việc ta học được gì từ cả những giây phút chiến thắng lẫn thất bại.