Dừng hoạt động nhà trọ không an toàn

Sau các vụ cháy nhà trọ, chung cư mini gây hậu quả thương tâm, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 19/2024, yêu cầu sau ngày 30-3-2025, chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ không hoàn thành thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) sẽ phải dừng hoạt động.

Siết chặt điều kiện PCCC

Chỉ thị 19/2024 yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, kiểm tra, phân loại, hướng dẫn các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với chung cư mini, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất - kinh doanh. Người đứng đầu cơ sở, chủ hộ phải cam kết, có lộ trình thực hiện các giải pháp tăng cường PCCC do UBND cấp tỉnh ban hành và phải hoàn thành trước ngày 30-3.

Thực hiện chỉ thị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành văn bản của UBND thành phố về tài liệu kỹ thuật hướng dẫn giải pháp cấp thiết tăng cường điều kiện an toàn PCCC đối với các loại hình nhà ở nêu trên. Theo đó, trường hợp không thể tuân thủ các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn thì phải trang bị bình chữa cháy xách tay, có ít nhất một đường thoát nạn an toàn và có các lối ra khẩn cấp. Mục đích là để nếu xảy ra cháy ở khu vực bất kỳ thì mọi người trong nhà đều thoát được hết ra ngoài.

Một khu nhà trọ tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Bên cạnh đó, chủ cơ sở cho thuê trọ phải rà soát công suất của hệ thống điện trong nhà phù hợp với nhu cầu tiêu thụ. Bố trí tối thiểu 1 aptomat trong 1 căn hộ hoặc gian phòng để ngắt điện khi có sự cố. Nghiêm cấm sử dụng bình gas mini đã sử dụng nhiều lần, không bảo đảm an toàn.

Các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ phải thực hiện rà soát và bố cục lại toàn bộ khu vực để xe bảo đảm diện tích tối thiểu 6 m2 cho mỗi căn hộ. Trường hợp không bảo đảm diện tích để xe theo số lượng căn hộ/cư dân tại tòa nhà, phải có phương án gửi xe bên ngoài công trình. Khu vực sạc điện cho xe sử dụng điện (nếu có) phải được bố trí riêng, bảo đảm khoảng cách an toàn với các phương tiện khác; không được sạc pin qua đêm; bộ sạc phải phù hợp với pin xe; bổ sung thiết bị chữa cháy chuyên dụng để xử lý sự cố cháy nổ pin xe điện...

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, các khu chung cư mini, nhà trọ hiện nay mọc lên rất nhiều nên nếu không bảo đảm an toàn PCCC sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường. "Chuyện PCCC đã nói rất nhiều nhưng các vụ cháy gây hậu quả thương tâm vẫn xảy ra. Điều quan trọng là phải thực thi nghiêm các quy định đã có, nâng cao ý thức của người dân, tăng cường tập huấn kỹ năng ứng phó khi có sự cố xảy ra" - bà Nga góp ý.

Chủ nhà trọ lúng túng

Không còn bao lâu nữa sẽ phải dừng hoạt động nhà trọ nếu không bảo đảm an toàn PCCC, ông Nguyễn Văn Q. (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) tỏ ra lo lắng.

Ông Q. có gần 20 phòng trọ trong một tòa nhà dưới 4 tầng. Sau khi lực lượng chức năng đến tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu thực hiện các quy định về PCCC, gia đình ông đã mua bình chữa cháy xách tay, rà soát hệ thống điện, lắp thang dây.

"Việc đáp ứng theo yêu cầu là rất khó, ngay chỗ để xe máy cũng không thể thực hiện theo quy định bởi nhà không còn diện tích để mở rộng. Nếu phải dừng hoạt động thì chúng tôi rất khó khăn và cũng không biết phải làm sao để khắc phục" - ông Q. bày tỏ.

Tối 11-3, UBND phường và Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt khoảng 300 chủ nhà trọ trên địa bàn, thông báo kế hoạch kiểm tra. Tại buổi gặp mặt, chính quyền địa phương thông báo các nhà trọ không đạt quy định PCCC sẽ phải đóng cửa từ ngày 30-3. Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Công an TP Hà Nội cũng đã phối hợp với UBND phường và Công an phường Hoàng Liệt quán triệt, hướng dẫn khắc phục các tồn tại về PCCC đối với nhà trọ, nhà nhiều căn hộ trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hải Tú, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, cho biết phường có 324 cơ sở nhà cho thuê trọ. Nhận thấy đây là nhóm tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, nhất là nhà trọ nằm trong ngõ, ngách nhỏ, xe chữa cháy không tiếp cận được, phường đã yêu cầu các cơ sở có giải pháp ngăn cháy.

Đến nay, 164 cơ sở đã khắc phục giải pháp ngăn cháy, 120 cơ sở khắc phục giải pháp lối thoát nạn, 95 cơ cở đã khắc phục cả hai lỗi trên. Song, vẫn còn nhiều chủ cơ sở trọ chưa chấp hành tốt nội dung Chỉ thị 19/2024.

"UBND phường Hoàng Liệt sẽ đề xuất ngừng cung cấp điện, nước theo quy định của Luật Thủ đô năm 2024; di dời dân ra khỏi nhà, treo băng rôn thông báo tình trạng vi phạm tại các nhà trọ không bảo đảm an toàn PCCC" - ông Nguyễn Hải Tú khẳng định.

Tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, ông Cao Minh Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết trên địa bàn có khoảng 270 cơ sở cho thuê trọ, Các cơ sở cho thuê trọ chủ yếu là nhà cấp 1 (nhà dưới 5 tầng) được người dân xây dựng từ nhiều năm trước, hiện xuống cấp. Đối chiếu quy định, hầu hết cơ sở không đáp ứng yêu cầu về PCCC. Chưa kể, các nhà tạm, cơ sở thu gom phế liệu ở lẫn trong khu dân cư nên nguy cơ cháy, nổ rất cao.

"UBND phường đang phối hợp với Công an phường rà soát việc bảo đảm an toàn PCCC của các cơ sở cho thuê trọ. Đồng thời, vận động chủ cơ sở bổ sung trang thiết bị PCCC, mở lối thoát nạn thứ 2. Trường hợp không đáp ứng được thì yêu cầu đình chỉ hoạt động" - ông Thắng cam đoan.

Theo thống kê sơ bộ, toàn TP Hà Nội hiện có khoảng 37.000 nhà trọ, hơn 2.000 chung cư mini. Việc tổng kiểm tra, rà soát về PCCC đang được các cơ quan chức năng thực hiện với phương châm "Vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng việc, không để sót lọt".