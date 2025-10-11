HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Dùng khăn trùm mặt, trói em họ cướp vàng rồi bỏ trốn

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sau hơn 30 giờ truy xét, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ nghi phạm Phan Phước Thảo, người dùng dao khống chế, cướp vàng của em họ

Ngày 11-10, nguồn tin cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ Phan Phước Thảo (19 tuổi, trú tại phường La Gi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, sáng 7-10, chị L.T.N.T. (28 tuổi) và em L.T.P.T. (17 tuổi; cùng trú tại phường La Gi) đến trình báo việc bị Thảo (anh họ) cướp tài sản.

Theo trình bày, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, khi P.T. ở nhà, Thảo sang chơi rồi bất ngờ dùng khăn trùm kín mặt, rút dao khống chế, đe dọa và dùng băng keo trói nạn nhân.

Dùng khăn trùm mặt, trói em họ cướp vàng rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Thảo tái hiện lại hiện trường vụ việc. Ảnh: CALĐ

Sau đó, Thảo lấy toàn bộ trang sức mà T. đang đeo - gồm nhẫn, lắc, dây chuyền vàng - và một điện thoại di động, tổng trị giá khoảng 46 triệu đồng, rồi bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng đến hiện trường thu thập chứng cứ, truy xét đối tượng. 

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định Thảo đã mang số vàng cướp được bán tại một tiệm vàng ở phường Phước Hội với giá 40 triệu đồng, sau đó thuê taxi bỏ trốn vào TP HCM.

Sau hơn 30 giờ truy xét liên tục, sàng lọc từ nhiều nguồn thông tin, đến khoảng 20 giờ ngày 8-10, lực lượng chức năng phát hiện một người có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với Thảo đang lưu trú tại một khách sạn ở phường Thủ Dầu Một, TP HCM.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một đã bắt giữ Thảo khi đang lẩn trốn trong phòng khách sạn này.

