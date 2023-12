Đừng lãng phí thực phẩm!

Thật sự mà nói cách sống của họ rất bình yên, dung dị và lạc quan lắm. Đặc biệt là nhìn cảnh các bé thiếu ăn, đến trường chỉ với những vắt cơm nắm gói lá, mì tôm chan mèn mén mà thấy chạnh lòng. Dù đất nước đang phát triển nhưng đâu đó, ở những nơi như thế này thì bà con vẫn còn khó khăn.



Đa phần chúng ta được sống trong hoàn cảnh no đủ, dù không tận hưởng cao lương mỹ vị vẫn hạnh phúc vô cùng.

Vậy mà không ít người, được ăn uống đủ đầy nhưng lại không biết trân trọng, lãng phí thực phẩm. Vào quán ăn, nhà hàng, nhiều người bỏ dở đĩa thức ăn và cho đó là phong cách quý tộc (ăn lấy vị). Tất nhiên những đồ ăn này sau đó được đem đi đổ bỏ, mà giá của nó chẳng rẻ chút nào. Cũng có không ít thực khách tiếc của, xin nhà hàng, quán ăn túi đem thức ăn về nhà. Ngay lập tức, những người còn lại trong bàn hướng mắt nhìn như thể từ hành tinh khác đến. Rồi những nhà hàng buffet, có người dù bao tử không chứa nổi vẫn tham lam lấy nhiều, ăn không hết lén bỏ vào sọt rác (vì sợ nhà hàng phạt tiền).

Trong thùng rác, không khó bắt gặp những túi trái cây, hộp bánh, chai sữa... còn nguyên vì cận hạn sử dụng (chưa hết hạn) mà người ta đem bỏ đi. Bức xúc nhất là những streamers, TikToker, YouTuber... quay cảnh ăn uống để câu like kiếm tiền. Có ai ngờ sau màn quay clip, họ phải tìm cách nôn đồ ăn ra...

Theo một thống kê của 3 tổ chức quốc tế lớn là Oxfam, Save the Children và Plan International, mỗi ngày, thế giới có khoảng 19.700 người chết đói. Đây là những con số được đưa ra trong cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 19-5-2022. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an ngày 14-9-2023, bà Cindy McCain, Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), cảnh báo có đến 783 triệu người đi ngủ với bụng đói mỗi đêm trong bối cảnh nhu cầu cứu trợ lương thực không ngừng gia tăng.

Nhìn lại chúng ta đủ ăn đủ mặc đã là may mắn. Đừng lãng phí thức ăn khi hàng triệu người đang đói. Tiết kiệm thực phẩm chính là gián tiếp giúp đỡ nhiều người thiếu ăn trên hành tinh này.