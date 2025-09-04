HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dừng lưu thông qua khu vực có ngôi mộ án ngữ giữa đường

Tr.Đức

(NLĐO) - Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND xã Hà Tây chỉ đạo dừng lưu thông tại tuyến đường thuộc dự án xây dựng do ngôi mộ án ngữ đường.

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng, vừa giao UBND xã Hà Tây chỉ đạo việc dừng lưu thông tại khu vực ngôi mộ án ngữ giữa đường thuộc dự án xây dựng Khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải, tỉnh Hải Dương (nay là xã Hà Tây, TP Hải Phòng).

Ngôi mộ án ngữ đường gây cản trở lưu thông tại khu dân cư mới ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Ngôi mộ nằm giữa đường giao thông nội khu dân cư mới đường 390. (Ảnh: Vị Thuỷ)

Theo thông tin từ UBND TP Hải Phòng, dự án Khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ (nay là xã Hà Tây, TP Hải Phòng) được UBND huyện Thanh Hà trước đây có các quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi, phê duyệt dự án với quy mô 23.278,9 m2. Chủ đầu tư thực hiện dự án là UBND xã Thanh Hải (sau sáp nhập là UBND xã Hà Tây).

Trên cơ sở kết quả hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB), UBND tỉnh Hải Dương (cũ) đã ban hành quyết định ngày 21-5-2024 về việc chuyển mục đích để xây dựng Khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (Giai đoạn 2), nay là xã Hà Tây, TP Hải Phòng) với diện tích 22.861,9 m2.

Đến nay, còn 417 m2 đất chưa được cấp có thẩm quyền chuyển mục đích, giao đất thực hiện dự án. Diện tích này gồm phần đất của 1 ngôi mộ nằm trên tuyến đường và 4 ngôi mộ khác. Cả 5 ngôi mộ đều chưa được GPMB, di chuyển ra khỏi dự án; phần diện tích còn lại bị ảnh hưởng do các ngôi mộ trên, khiến thửa đất không trọn lô, đồng thời phải chừa lối vào cho thửa đất chưa được giải phóng mặt bằng.

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát để bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực cho đến khi hạ tầng giao thông của dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Đồng thời, địa phương cần tăng cường vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao của người dân để khẩn trương GPMB đối với phần diện tích đất có 5 ngôi mộ trong phạm vi dự án, sớm hoàn thành toàn bộ dự án để khai thác sử dụng.

Ngôi mộ án ngữ đường gây cản trở lưu thông tại khu dân cư mới ở Hải Phòng - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND xã Hà Tây chỉ đạo việc dừng lưu thông tại tuyến đường thuộc dự án xây dựng Khu dân cư mới đường 390 do ngôi mộ án ngữ đường

Rà soát việc xây dựng hạng mục trên diện tích chưa được chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được giao đất để có phương án xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; chủ động rà soát hồ sơ GPMB, hoàn thành bảo đảm theo đúng trình tự, thủ tục để thực hiện dự án.

Đặc biệt, công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB phải hoàn thành xong trước 30-9 để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án.

Lãnh đạo TP Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc UBND xã Hà Tây thực hiện.

Theo ghi nhận, nằm án ngữ giữa đường thuộc dự án xây dựng Khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải, tỉnh Hải Dương (nay là xã Hà Tây, TP Hải Phòng), ngôi mộ được xây bằng gạch, ốp gạch men màu đỏ, trông khá bề thế. Ngôi mộ nằm gần chính giữa đường giao thông, cách vỉa hè khoảng 1,5 m. Con đường này đã được trải nhựa, kẻ vạch đầy đủ...

    Thông báo