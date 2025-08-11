Dùng máy dò kim loại, tìm được thứ quý giá đánh rơi của một nữ du khách

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Tiêu điểm

Dùng máy dò kim loại, tìm được thứ quý giá đánh rơi của một nữ du khách

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Lực lượng chức năng liên tục tìm được nhẫn cưới của du khách Đà Nẵng đánh rơi tại bãi biển.

Ngày 11-8, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết vừa tìm thấy và trao trả chiếc nhẫn cưới cho nữ du khách bị đánh rơi khi tắm biển Mỹ Khê.

Trước đó, ngày 9-8, chị Nguyễn Thị Hoàng Quý (trú TP Huế) cùng gia đình vào Đà Nẵng du lịch.

Dùng máy dò kim loại, tìm được thứ quý giá đánh rơi của một nữ du khách- Ảnh 1.

Nữ du khách đánh rơi nhẫn cưới tại bãi biển Đà Nẵng

Trong lúc tắm biển, chị bất ngờ đánh rơi nhẫn cưới. Dù gia đình tích cực tìm kiếm nhưng không có kết quả, đến khi định bỏ cuộc, chị được một người tắm biển hướng dẫn liên hệ Ban quản lý để được hỗ trợ.

Nhận thông tin, lực lượng của Ban quản lý đã triển khai nhân viên và thiết bị rà tìm quanh khu vực nghi bị thất lạc.

Dùng máy dò kim loại, tìm được thứ quý giá đánh rơi của một nữ du khách- Ảnh 2.

Trước đó, cán bộ ban quản lý cũng thường xuyên tìm kiếm, hoàn trả nhiều tài sản giá trị cho du khách

Sau một buổi tìm kiếm, chiếc nhẫn cưới đã được tìm thấy khi chị Quý đang trên đường trở về Huế.

"Chiếc nhẫn này không có giá trị vật chất lớn, nhưng tôi đã đeo suốt 20 năm, gắn bó với gia đình nên ý nghĩa tinh thần vô cùng to lớn. Khi nhận lại được, tôi thực sự rất cảm kích" - chị Quý chia sẻ.

Trước đó, Ban quản lý cũng từng giúp một du khách Úc tìm lại nhẫn đính hôn kim cương trị giá 2.000 USD tại biển Cửa Đại.

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo người dân, du khách trong mùa du lịch cao điểm cần bảo quản tư trang cẩn thận để kỳ nghỉ thêm trọn vẹn.

Tin liên quan

Khuyến cáo của Đà Nẵng về dịch vụ du lịch biển mới nổi, du khách nên lưu ý

Khuyến cáo của Đà Nẵng về dịch vụ du lịch biển mới nổi, du khách nên lưu ý

(NLĐO) - Du khách chèo SUP tại biển Đà Nẵng cần tuân thủ theo thời gian quy định để đảm bảo an toàn.

Doanh thu bất ngờ từ ngành du lịch Đà Nẵng sau lễ hội pháo hoa

(NLĐO) - Trong thời gian tổ chức lễ hội pháo hoa Đà Nẵng, tổng doanh thu từ các hoạt động lưu trú, ăn uống và lữ hành ước tính đạt 5.600 tỉ đồng

Vị trí vàng Đà Nẵng chọn xây Tổ hợp Lễ hội pháo hoa gần 11.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Tổ hợp Lễ hội pháo hoa gần 11.000 tỉ đồng sẽ được xây dựng ven sông Hàn, thuộc phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

bán đảo Sơn Trà du lịch Đà Nẵng biển mỹ khê nữ du khách
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo