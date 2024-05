Dùng miếng độn sinh học làm tăng "cậu nhỏ", có sao không?

TS-BSCK2 TRÀ ANH DUY, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, trả lời: Tấm độn sinh học bản chất là cấu trúc phức hợp bì vô bào đã được loại bỏ cấu trúc tế bào, kháng nguyên và virus tiềm ẩn để tạo thành 1 dạng tấm lưới. Tấm độn này được sử dụng chủ yếu trong phẫu thuật tạo hình, đặc biệt trong tái tạo ngực ở phụ nữ ung thư vú.



Hiện tấm độn này được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực tạo hình - thẩm mỹ, một số nơi áp dụng thử trong việc "làm to cậu nhỏ". Tuy nhiên, do cấu trúc của dương vật, trong đó thể hang dạng mô cương nên độ co giãn rất cao dẫn đến sự thay đổi kích thước lớn. Trong khi tấm độn không bảo đảm được độ đàn hồi như vậy. Do đó, việc áp dụng đặt tấm độn dưới da dương vật làm tăng chu vi "cậu nhỏ" sẽ dẫn đến nhiều bất lợi và biến chứng. Cụ thể: Phù nề kéo dài bao quy đầu và quy đầu, tụ máu dương vật, chậm lành vết thương, hoại tử da dương vật, nhiễm trùng, khó chịu khi cương... Ngoài ra, còn có một số biến chứng cương đau, tấm độn bị co rút, biến dạng dương vật, thải mảnh ghép…

Chính vì những bất lợi này mà các bác sĩ nam khoa chính danh thường sẽ không thực hiện loại phẫu thuật này. Các phẫu thuật tạo hình liên quan bộ phận sinh dục nam giới cần có chỉ định phù hợp nhằm tránh biến chứng ảnh hưởng đến khả năng tình dục và sinh sản về sau.