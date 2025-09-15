HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Dừng quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo mới tại các trường đại học

Y.Anh

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới lãnh đạo hội đồng trường, lãnh đạo nhà trường.

Theo Bộ GD-ĐT, từ ngày 12-9, hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có) hết nhiệm kỳ thì tiếp tục điều hành cơ sở giáo dục cho đến khi có hướng dẫn mới.

Trường hợp chủ tịch hội đồng trường hết tuổi quản lý thì phó chủ tịch (nếu có) điều hành hội đồng trường, hoặc hội đồng trường bầu người điều hành nếu không có phó chủ tịch.

Các trường tạm dừng công tác quy hoạch đối với chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có); tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với các chức vụ giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cho đến khi có hướng dẫn mới (không áp dụng đối với công tác bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ).

Bộ GD-ĐT cho biết sự điều chỉnh này là nhằm bảo đảm duy trì hoạt động của nhà trường sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71/2025 về đột phá phát triển GD-ĐT, trong đó có nội dung không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập, trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế.

TP HCM: Điều động, bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

TP HCM: Điều động, bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

Điều động, bổ nhiệm loạt hiệu trưởng trường THPT công lập

(NLĐO) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa công bố quyết định về công tác cán bộ tại các trường THPT công lập.

ĐHQG TP HCM bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt Trường ĐH Khoa học Sức khỏe

(NLĐO) - Chỉ sau 1 năm hoạt động, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe - ĐHQG TP HCM đã kiện toàn bộ máy tổ chức với 7 thành viên chủ chốt.

