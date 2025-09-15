Theo Bộ GD-ĐT, từ ngày 12-9, hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có) hết nhiệm kỳ thì tiếp tục điều hành cơ sở giáo dục cho đến khi có hướng dẫn mới.

Trường hợp chủ tịch hội đồng trường hết tuổi quản lý thì phó chủ tịch (nếu có) điều hành hội đồng trường, hoặc hội đồng trường bầu người điều hành nếu không có phó chủ tịch.

Các trường tạm dừng công tác quy hoạch đối với chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có); tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với các chức vụ giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cho đến khi có hướng dẫn mới (không áp dụng đối với công tác bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ).

Bộ GD-ĐT cho biết sự điều chỉnh này là nhằm bảo đảm duy trì hoạt động của nhà trường sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71/2025 về đột phá phát triển GD-ĐT, trong đó có nội dung không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập, trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế.