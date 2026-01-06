HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dựng rạp cưới giữa lòng đường dẫn đến tai nạn chết người

Như Quỳnh

NLĐO) - Dựng rạp cưới trái phép giữa lòng đường khiến người đi xe máy tông trúng tử vong, người lắp dựng rạp bị khởi tố.

Ngày 6-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Nghĩa (SN 1977, trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) về tội "Cản trở giao thông đường bộ" theo Điều 261 Bộ luật Hình sự.

Bị khởi tố vì dựng rạp cưới giữa lòng đường dẫn đến chết người - Ảnh 1.

Bùi Đức Nghĩa bị khởi tố vì dựng rạp cưới giữa lòng đường dẫn đến tai nạn chết người. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, gia đình ông Nguyễn Hải L. (SN 1966, trú xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) dự định tổ chức đám cưới cho con vào các ngày 3 và 4-1 nên thuê Bùi Đức Nghĩa lắp dựng rạp cưới.

Sáng 1-1, mặc dù biết rõ việc dựng rạp trên đường giao thông công cộng là vi phạm pháp luật, chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhưng Nghĩa vẫn tiến hành lắp đặt, chiếm dụng vỉa hè và một phần lòng đường.

Đến chiều ngày 4-1, sau khi đám cưới kết thúc, gia đình chủ nhà yêu cầu tháo dỡ rạp để trả lại mặt bằng. Tuy nhiên, do khung rạp có kích thước lớn, quá trình tháo dỡ kéo dài. Đến tối cùng ngày, dù trời đã tối nhưng công việc chưa hoàn tất, nhiều cột trụ của rạp cưới vẫn còn trên phần đường giao thông.

Khoảng 20 giờ ngày 4-1, anh Đ.V.C. (SN 1988, trú tại xã Bình Nguyên) điều khiển xe máy đi qua khu vực này. Do trời tối, anh C. đã va chạm mạnh vào cột trụ rạp cưới. Cú va chạm khiến nạn nhân bị thương nặng, tử vong sau đó.

Bị khởi tố vì dựng rạp cưới giữa lòng đường dẫn đến chết người - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định hành vi lắp dựng rạp cưới lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của Bùi Đức Nghĩa là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn. Hành vi này đã vi phạm khoản 20 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đối với chủ hộ tổ chức đám cưới (gia đình ông Nguyễn Hải L.), Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Dựng rạp cưới như dãy nhà trên đường lớn ở Bình Dương: Phản cảm quá thể!

Dựng rạp cưới như dãy nhà trên đường lớn ở Bình Dương: Phản cảm quá thể!

(NLĐO) - Nhà tổ chức đám cưới nếu dựng rạp lấn ra lòng đường như vậy là quá coi thường mạng sống của người đi đường và khách mời

Bình Dương: Xôn xao đám cưới dựng rạp như dãy nhà trên đường lớn

(NLĐO) - Đây là trục đường chính, có lưu lượng xe qua lại rất đông, đặc biệt là xe tải trọng lớn ra vào các công ty trong khu công nghiệp.

Vụ Chánh thanh tra huyện gây tai nạn: Dựng rạp đám tang ở lòng đường có bị xử lý?

(NLĐO)- Ngoài hành vi Chánh thanh tra huyện lái ôtô tông vào rạp đám tang, lực lượng chức năng sẽ điều tra, làm rõ việc dựng rạp ở lòng đường

