Dùng số điện thoại tài khoản mẹ lập Facebook chống phá Nhà nước

Ngày 15-4, TAND TP HCM đã tuyên phạt Đỗ Nguyên Khang (43 tuổi, ngụ quận Tân Bình) 10 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".



Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2019 đến giữa năm 2023, Khang đã tạo lập và sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội như "Do Nguyen Khang", "Do Than", "Đỗ Khang" và fanpage "Góc Nhìn Đa Chiều" để đăng tải, chia sẻ 99 bài viết mang nội dung sai sự thật, trong đó có 18 bài xuyên tạc, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự Chủ tịch Hồ Chí Minh, uy tín của Đảng và Nhà nước, phủ nhận thành tựu cách mạng và gây hoang mang trong dư luận.

Đáng chú ý, một trong các tài khoản Facebook được đăng nhập từ số điện thoại đứng tên mẹ ruột của Khang. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, bà không biết việc con trai sử dụng thông tin cá nhân của mình để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Tại cơ quan điều tra và trong quá trình xét xử, bị cáo Đỗ Nguyên Khang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khang khai đã tự soạn thảo, sưu tầm hoặc cóp nhặt các thông tin từ nhiều nguồn không chính thống trên mạng, rồi công khai phát tán lên Facebook mà không kiểm chứng độ chính xác. Bị cáo cũng khẳng định không chịu sự chỉ đạo hay nhận tài trợ từ bất kỳ tổ chức, cá nhân nào trong và ngoài nước.