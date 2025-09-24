HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Dùng súng tự chế bắn chim, đạn lạc làm vỡ kính chắn gió nhiều xe ô tô trên cao tốc

Tr.Đức

(NLĐO)- Khi lưu thông trên cao tốc tuyến Hà Nội - Quảng Ninh, nhiều xe ô tô bất ngờ bị vật thể lạ bắn vào kính chắn gió, khiến kính xe bị vỡ

Ngày 23-9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khẩn trương điều tra, làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng dạng súng hơi tự chế" bắn vào nhiều xe ô tô đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh.

Nam thanh niên sử dụng vũ khí quân dụng bắn chim gây hoang mang trên cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh - Ảnh 1.

Đặng Quang Đạo và Đặng Văn Điển tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 14-9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một số ô tô khi di chuyển đến khu vực nút giao CT06, thuộc phường Liên Hòa (tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ bị vật thể lạ bắn vào kính chắn gió, khiến kính xe bị vỡ. Vụ việc gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân, đặc biệt đối với lái xe và hành khách lưu thông trên tuyến đường này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT - Bộ Công an) và Công an phường Liên Hòa nhanh chóng điều tra, xác minh.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định đối tượng đã sử dụng súng hơi nén khí tự chế bắn bi sắt vào kính ô tô. Đây là loại vũ khí có tính sát thương cao, khi bắn vào phương tiện đang di chuyển có thể gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác minh, bắt giữ 2 đối tượng là Đặng Quang Đạo (SN 1997) và Đặng Văn Điển (SN 2004) cùng trú tại khu Yên Hải 2, phường Phong Cốc, Quảng Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Điển khai mượn khẩu súng tự chế của Đạo để bắn chim tại khu vực ven cao tốc, tuy nhiên đạn lạc đã bắn vào nhiều xe ô tô đang lưu thông. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với cả 2 đối tượng để điều tra về hành vi "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị các chủ phương tiện bị thiệt hại kính xe ô tô khi lưu thông qua tuyến cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh trong thời điểm trên liên hệ ngay với Công an tỉnh Quảng Ninh để phối hợp giải quyết.

Bắn chim nhưng lại chết người

Bắn chim nhưng lại chết người

Vô tình lọt vào họng súng bắn chim, một người đàn ông chết oan

(NLĐO) – Nghe tiếng chó sủa trong vườn nhà, người đàn ông đi ra sau kiểm tra thì vô tình bị viên đạn từ súng bắn chim bắn trúng tim, tử vong tại chỗ.

Vô tình lọt vào họng súng bắn chim, một người đàn ông chết oan

(NLĐO) – Nghe tiếng chó sủa trong vườn nhà, người đàn ông đi ra sau kiểm tra thì vô tình bị viên đạn từ súng bắn chim bắn trúng tim, tử vong tại chỗ.

Đang làm vườn, người phụ nữ bị đạn súng bắn chim ghim vào bụng

(NLĐO) – Sau khi mua súng bắn chim về, Trương Văn Phát ngắm ra bờ sông bắn thử nhiều lần. Không ngờ, đạn bay trúng vào bụng một người phụ nữ đang làm vườn.

