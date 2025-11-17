DỰNG TRƯỜNG, XÂY ĐIỂM TỰA BIÊN CƯƠNG (*): Nâng bước trẻ vùng biên

Cùng với cả nước, ngày 9-11 vừa qua, UBND tỉnh An Giang đã đồng loạt khởi công 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại các xã biên giới Vĩnh Gia, Giang Thành và Khánh Bình, mở ra cơ hội học tập trong điều kiện tốt nhất cho con em vùng phên dậu.

Đường đến trường sẽ không còn xa

Xã Vĩnh Gia - sau khi sáp nhập 3 xã Vĩnh Phước, Vĩnh Gia và Lương An Trà - trở thành địa phương có đường biên giới dài nhất của tỉnh An Giang, giáp Campuchia. Địa bàn rộng nhưng xã Vĩnh Gia có chưa tới 10 ngôi trường cấp tiểu học và THCS, cơ sở vật chất thiếu thốn. Học sinh và giáo viên đều gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, đi lại và học tập.

Cô Phan Thị Tuyết Minh, giáo viên Trường THCS Lương An Trà, cho biết nhà cô cách trường hơn 75 km nên phải sống trong khu tập thể suốt 13 năm qua. "Chứng kiến học sinh lấm lem đi học trong mùa mưa, nhiều em phải đi bộ cả quãng dài, chúng tôi rất mong được xây dựng một ngôi trường khang trang, có chỗ ăn, chỗ nghỉ đàng hoàng để các em yên tâm học hành, không còn mặc cảm hay nghĩ đến chuyện bỏ học" - cô tâm sự.

Khi nghe tin Trường THCS Lương An Trà được chọn là 1 trong 100 điểm thuộc địa bàn biên giới xây dựng mô hình nội trú, khởi công trong năm 2025, niềm vui lan khắp thầy cô và học sinh. Cô Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng, bày tỏ: "Chúng tôi từng mơ ước về một ngôi trường hiện đại, có thể cho giáo viên, học sinh ăn ở, học tập tại chỗ. Nhiều em chưa hình dung trường nội trú là gì, cứ hỏi mãi chúng tôi về nơi mình sẽ được ở, được học. Với thầy cô, đây là niềm mong mỏi nhiều năm qua".

Chúng tôi đến nhà em Thị Bích Liên - học sinh lớp 9A1 Trường THCS Lương An Trà. Căn nhà sàn nhỏ, chỉ rộng khoảng 30 m², vừa dựng bên triền đê, là nơi sinh sống của 5 người. Trong nhà chỉ có một chiếc ghế nhựa để Liên ngồi học. Cha em là người gốc Campuchia, làm thuê nuôi gia đình.

Nhà Liên cách trường 7 km, mỗi ngày em phải đi bộ qua đoạn đường đất dài 500 m để ra đường lớn rồi xin đi nhờ xe bạn. Mùa mưa, em phải xắn quần lội qua đoạn đường sình lầy hai lượt. "Nghe tin sắp có trường nội trú, con vui lắm. Các em lớp dưới từ đây sẽ đỡ vất vả hơn. Con chỉ tiếc là khi trường hoàn thành thì mình đã lên cấp trên. Nếu cha không mua nổi xe đạp điện, con sẽ tiếp tục đi nhờ bạn như lâu nay" - Liên bộc bạch.

Ước mơ có ngôi trường nội trú của Liên cũng là của học sinh vùng biên tỉnh An Giang, của học sinh vùng biên cả nước.

Ngày vui của học sinh và giáo viên vùng biên

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Gia Huỳnh Văn Minh cho biết trên địa bàn hiện có 9 trường biên giới, với tổng cộng 3.061 học sinh và 232 giáo viên. Tuy nhiên, cơ sở vật chất và trang thiết bị trường lớp chưa đáp ứng nhu cầu. Một số điểm trường xuống cấp, thiếu phòng học, sân chơi, trang thiết bị…

Theo ông Minh, đa phần người dân xã Vĩnh Gia sống bằng nghề nông, thu nhập còn bấp bênh nên chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình. Một số giáo viên, nhân viên từ nơi khác đến công tác, có người cách xa đến 100 km, phải thuê chỗ ở. Điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và việc vận động học sinh đến lớp. Vì thế, việc xây trường nội trú liên cấp sẽ giải quyết căn bản khó khăn của ngành giáo dục địa phương, đáp ứng mong mỏi của người dân.

Ngày 9-11 trở thành ngày vui của học sinh và giáo viên vùng biên Vĩnh Gia khi ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học - THCS được khởi công tại địa phương, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải. Trường này được xây dựng trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học B Lương An Trà và Trường THCS Lương An Trà.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Vĩnh Gia

Dự án được thực hiện theo hình thức xây dựng mới kết hợp cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất hiện hữu của 2 trường cũ, tạo thành một ngôi trường đáp ứng đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, học tập mà trước đây, giáo viên và học sinh vùng biên giới chỉ có thể thấy được trong giấc mơ. Với tổng kinh phí đầu tư dự kiến 186,74 tỉ đồng, trường có quy mô 45 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của 1.500 học sinh toàn xã.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Vĩnh Gia sẽ được xây dựng mới kết hợp cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất của Trường Tiểu học B Lương An Trà và Trường THCS Lương An Trà trước đây

Cùng thời điểm này, tỉnh An Giang cũng khởi công 2 dự án xây dựng Trường Bán trú, Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Giang Thành (xã Giang Thành) và Trường Tiểu học - THCS nội trú Khánh An (xã Khánh Bình). Các trường được đầu tư đồng bộ khu học tập, khu nội trú, bếp ăn, khu sinh hoạt văn hóa - thể thao.

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, tin tưởng những ngôi trường nội trú khang trang này sẽ góp phần giải quyết việc thiếu hụt trường lớp, tạo ra môi trường học tập tốt nhất cho học sinh, từ đó giảm tỉ lệ học sinh bỏ học. "Sở Giáo dục và Đào tạo quyết tâm cùng các địa phương phối hợp chặt chẽ, kịp thời để các công trình đạt tiến độ nhanh nhất, bảo đảm chất lượng để đưa vào hoạt động vào năm học 2026 - 2027" - ông quả quyết.

Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, việc đầu tư xây dựng các trường nội trú là chủ trương lớn, toàn diện, đầy tính nhân văn của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục vùng biên, nhằm mục tiêu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, tạo điều kiện học tập ổn định, lâu dài cho trẻ em khu vực biên giới, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 16-11