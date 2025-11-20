DỰNG TRƯỜNG, XÂY ĐIỂM TỰA BIÊN CƯƠNG: Quyết sách lớn

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), tại 248 xã biên giới đất liền hiện có 956 trường phổ thông, với 625.255 học sinh. Trong số này, chỉ khoảng 22 trường phổ thông dân tộc nội trú với 7.644 học sinh, tương ứng 2,3% số trường và 1,2% số học sinh được hưởng chính sách nội trú của Nhà nước.

Dấu mốc mới cho vùng biên

Bên cạnh đó, có 160 trường phổ thông dân tộc bán trú với 51.131 học sinh, chiếm 16,7% số trường và 8,18% số học sinh được hưởng chính sách bán trú.

Trong tổng số 625.255 học sinh tại các xã biên giới, có 273.244 em (43,7%) không đủ điều kiện vào học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú nhưng vẫn có nhu cầu được nội trú, bán trú. Bộ GD-ĐT nhận định tỉ lệ học sinh có nhu cầu nội trú, bán trú ở khu vực này rất cao, trong khi cơ sở vật chất trường lớp còn thiếu thốn, chưa đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu. Đội ngũ giáo viên cũng thiếu và phân bổ chưa hợp lý, dẫn đến việc chưa bảo đảm công bằng trong việc tiếp cận giáo dục.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền, tạo nguồn cán bộ chất lượng tại các vùng biên giới đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Bộ GD-ĐT đã báo cáo, đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, về chủ trương xây dựng các trường nội trú cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đặc biệt là tại các xã biên giới đất liền.

Đề xuất này được Bộ Chính trị cụ thể hóa bằng Kết luận số 81-TB/TW ngày 18-7-2025, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới đất liền. Trong số này, 100 trường học đã được khởi công từ tháng 10 đến nay, đang được các địa phương gấp rút thi công để kịp đưa vào phục vụ từ năm học 2026 - 2027.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng đây là quyết sách lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội, nhân văn sâu sắc; là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm nâng cao dân trí, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu động thổ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Ngoi (xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An) vào ngày 11-10Ảnh: ĐỨC NGỌC

Vì tương lai

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, các trường phổ thông nội trú liên cấp vừa khởi công sẽ được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đồng thời các nhu cầu học tập, sinh hoạt, ăn ở nội trú, bán trú cho học sinh và nhà ở công vụ cho giáo viên; có môi trường giáo dục và rèn luyện toàn diện.

Ngay sau đợt khởi công đồng loạt 72/100 trường học tại các xã biên giới vào ngày 9-11 vừa qua, Bộ GD-ĐT đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng các chính sách đặc thù để bố trí, đào tạo, thu hút và giữ chân đội ngũ giáo viên có năng lực, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu giáo dục vùng biên giới.

Các chính sách dự kiến được ban hành trước năm học 2026-2027, đồng bộ với tiến độ hoàn thành các công trình. Đối với học sinh vùng biên giới, các em sẽ được học tập, sinh hoạt trong môi trường hiện đại, an toàn, đầy đủ tiện nghi, được Nhà nước bảo đảm điều kiện ăn ở, rèn luyện và phát triển năng lực. Mục tiêu là bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, góp phần phát triển bền vững vùng biên giới.

"Chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là đáp ứng tốt nhất, đầy đủ nhất cho việc học tập, rèn luyện, sinh hoạt và phát triển toàn diện của học sinh. Kỳ vọng trong tương lai, các em sẽ trở thành những chủ nhân có đủ năng lực và phẩm chất để quyết định trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà trực tiếp là tại khu vực biên giới - quê hương của chính các em" - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ thêm.

Thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định như vậy khi nói về chủ trương xây dựng 248 trường học cho các xã biên giới, tại lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và THCS xã Tây Giang (TP Đà Nẵng) vào ngày 16-10. Thủ tướng nhấn mạnh GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, với mục tiêu lớn là nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Từng ngôi trường mới sẽ là nơi góp phần gieo con chữ, ươm mầm tri thức và thắp sáng ước mơ cho trẻ em vùng biên giới của Tổ quốc. T.Thường

Ông LÊ HỒNG VINH - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Công trình của niềm tin, ước mơ Tỉnh Nghệ An có 21 xã biên giới, là địa phương có đường biên giới dài nhất cả nước, giáp với Lào. Việc xây dựng trường học cho các xã này còn có một ý nghĩa to lớn khác, đó là góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào. Để công trình sớm được hoàn thành, các sở, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần vào cuộc mạnh mẽ, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Chúng tôi xem đây là những công trình của niềm tin, của ước mơ, của tương lai; là điểm tựa, nền tảng để thay đổi diện mạo vùng biên. Ông THÁI VĂN TÀI, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT): Giáo viên an tâm công tác Chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới, hải đảo không chỉ giúp học sinh vùng sâu, vùng xa tiếp cận giáo dục gần hơn, công bằng hơn. Đây cũng là chính sách lớn, thể hiện sự chăm lo đối với đội ngũ giáo viên. Thời gian vừa qua, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự cống hiến thầm lặng của giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Việc xây dựng các trường học nội trú liên cấp gắn với xây nhà công vụ cho giáo viên là rất cần thiết, giúp thầy cô yên tâm công tác, cống hiến lâu dài. Đ.Ngọc - C.Nguyên ghi



