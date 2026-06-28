Dùng vệ tinh AI đối phó cháy rừng

Được phát triển bởi Công ty OroraTech (Đức), nhóm vệ tinh này mang theo cảm biến nhiệt có khả năng phát hiện những đám cháy mới chỉ rộng khoảng 4 mét.

Khả năng này vượt trội so với các vệ tinh truyền thống, vốn chỉ có thể nhận diện những đám cháy có kích thước tương đương tàu du lịch cỡ lớn. Nếu cháy rừng xảy ra, dữ liệu vệ tinh được xử lý bằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được gửi ngay đến trung tâm chỉ huy dưới dạng cảnh báo, kèm theo thông tin về vị trí, quy mô và cường độ đám cháy đã được tính toán sẵn.

Mô hình vệ tinh phát hiện cháy rừng tại cơ sở của Công ty OroraTech (Đức) ở TP Athens - Hy Lạp ngày 18-6. Ảnh: AP

Hy Lạp ghi nhận mùa hè nóng nhất lịch sử vào năm 2024, trước khi trải qua mùa hè nóng thứ ba từng được ghi nhận vào năm 2025. "Nhiệt độ toàn cầu đang tăng lên, khiến các vụ cháy thay đổi về cường độ và mức độ. Các mô hình của chúng tôi phải nhanh hơn và chính xác hơn" - ông Ioannis Lantouris, người đứng đầu hoạt động của OroraTech tại Hy Lạp, nói với hãng tin AP.

Hy Lạp đang xây dựng mạng lưới quan sát rộng lớn hơn cùng với 3 công ty châu Âu, kết hợp vệ tinh cảm biến nhiệt, vệ tinh radar có thể quan sát xuyên qua mây và khói, cùng vệ tinh quang học có khả năng chụp ảnh mặt đất với độ chi tiết cao. Một trong những ưu tiên là xác định các khu vực "đảo nhiệt đô thị", qua đó giúp chính quyền triển khai điểm tránh nóng và dịch vụ khẩn cấp hiệu quả hơn.

Không chỉ Hy Lạp, nhiều khu vực ở châu Âu tiếp tục vật lộn với nắng nóng kỷ lục. Chính quyền thủ đô Paris – Pháp mới ban hành lệnh cấm rượu bia tại các địa điểm công cộng vào chiều 26-6.

Theo báo The Independent, lệnh cấm này có hiệu lực từ giữa trưa, khi nhiệt độ tăng lên 36 độ C và sẽ tiếp tục được áp dụng vào cuối tuần nhằm giảm thiểu số ca tử vong do nắng nóng. Nhiệt độ Paris chạm ngưỡng 40,9 độ C vào ngày 24-6, mức cao nhất từng được ghi nhận vào tháng 6. Ít nhất 55 người đã chết đuối trên khắp nước Pháp kể từ ngày 18-6 trong lúc tìm cách giải nhiệt. Tại Tây Ban Nha, theo Viện Y tế Carlos III ở Madrid, nắng nóng khốc liệt đã cướp đi sinh mạng của 212 người. Trong cùng giai đoạn 4 ngày từ 21-6 đến 24-6 năm ngoái, con số này là 98 người.