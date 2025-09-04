Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) vừa chủ trì, phối hợp với Hải đội Biên phòng 2 bắt giữ đối tượng có hành vi tổ chức đưa, dẫn người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của đối tượng nhập cảnh trái phép

Trước đó, vào 22 giờ ngày 31-8, tổ công tác của Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia và Hải đội Biên phòng 2 đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện một xuồng máy vỏ Composit màu xanh (lắp 3 máy 300 CV, chiều dài khoảng 12,3 m, chiều rộng khoảng 2,7 m), không có biển kiểm soát, đang hành trình theo hướng từ vùng biển Trung Quốc vào vùng biển Việt Nam, thuộc xã Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh.

Tại thời điểm bị kiểm tra, trên phương tiện có 22 người (đều là nam giới). Điều tra xác minh ban đầu cho thấy người điều khiển xuồng máy là Lương Văn Nam (SN 1995) và Nguyễn Tiến Hùng (SN 1992) đều thường trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh.

Theo khai nhận ban đầu, Nam và Hùng đã chở trái phép 20 người mang quốc tịch Trung Quốc, di chuyển từ khu vực quạt gió (vùng biển Trung Quốc) vào khu vực đặc khu Vân Đồn để lấy tiền công là 1.000 nhân dân tệ/người. Trên đường đi vào vùng biển Việt Nam thì đã bị Bộ đội Biên phòng phát hiện ngay, truy đuổi và bắt giữ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.