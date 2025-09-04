HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Dùng xuồng đưa 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào đặc khu Vân Đồn

Tr.Đức

(NLĐO)- Nam và Hùng đã chở 20 người mang quốc tịch Trung Quốc, di chuyển từ khu vực quạt gió (vùng biển Trung Quốc) vào khu vực đặc khu Vân Đồn

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) vừa chủ trì, phối hợp với Hải đội Biên phòng 2 bắt giữ đối tượng có hành vi tổ chức đưa, dẫn người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Dùng xuồng đưa 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào đặc khu Vân Đồn- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của đối tượng nhập cảnh trái phép

Trước đó, vào 22 giờ ngày 31-8, tổ công tác của Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia và Hải đội Biên phòng 2 đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện một xuồng máy vỏ Composit màu xanh (lắp 3 máy 300 CV, chiều dài khoảng 12,3 m, chiều rộng khoảng 2,7 m), không có biển kiểm soát, đang hành trình theo hướng từ vùng biển Trung Quốc vào vùng biển Việt Nam, thuộc xã Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh.

Tại thời điểm bị kiểm tra, trên phương tiện có 22 người (đều là nam giới). Điều tra xác minh ban đầu cho thấy người điều khiển xuồng máy là Lương Văn Nam (SN 1995) và Nguyễn Tiến Hùng (SN 1992) đều thường trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh.

Theo khai nhận ban đầu, Nam và Hùng đã chở trái phép 20 người mang quốc tịch Trung Quốc, di chuyển từ khu vực quạt gió (vùng biển Trung Quốc) vào khu vực đặc khu Vân Đồn để lấy tiền công là 1.000 nhân dân tệ/người. Trên đường đi vào vùng biển Việt Nam thì đã bị Bộ đội Biên phòng phát hiện ngay, truy đuổi và bắt giữ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Công an Bình Phước thông tin về 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Công an Bình Phước thông tin về 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

(NLĐO) - Ngày 7-6, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Bình Phước, cho biết đã làm thủ tục trao trả 5 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho cơ quan chức năng phía Trung Quốc.

Anh phạt tù đối tượng đưa 6 người Việt nhập cảnh trái phép

(NLĐO)- Đại sứ quán Anh tại Việt Nam ngày 22-2 cho biết Tòa án Chelmsford Crown vừa qua đã xét xử và tuyên án đối tượng Valeriu Iordatii (SN 1999, quốc tịch Romania) 3 năm tù giam vì đưa người nhập cảnh trái phép vào Anh

TP HCM: 7 trường hợp nhập cảnh trái phép đều âm tính với SARS-CoV-2

(NLĐO) - Từ ngày 1-12 đến nay, Công an TP phát hiện 7 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Trong đó có 6/7 người mang quốc tịch Trung Quốc. Trong 7 người, một người nhập cảnh vào Việt Nam qua ngã Campuchia và sau đó tiếp tục nhập cảnh trái phép vào TP HCM

