Được cho tại ngoại, Tiktoker "Dưỡng Dướng Dường" đi làm từ thiện

Ngày 6-12, lãnh đạo UBND xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin ông Mai Văn Dưỡng (còn gọi là Tiktoker Dưỡng Dướng Dường) vừa đến địa phương trao tặng quà cho 17 hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã, với tổng số tiền 85 triệu đồng (5 triệu đồng/hộ).

Trước đó, trên trang mạng xã hội cá nhân của mình, Tiktoker Dưỡng Dướng Dường đăng tải clip phối hợp với địa phương trao tiền cho người dân xã Trà Leng, xã Trà Giáp.

Tiktoker "Dưỡng Dướng Dường" trao tiền hỗ trợ người dân xã Trà Giáp, TP Đà Nẵng (Ảnh chụp màn hình)

Tại xã Trà Leng, TikToker Dưỡng Dướng Dường trao số tiền 85 triệu đồng cho 17 hộ dân; tại xã Trà Giáp, theo kế hoạch ban đầu trao 65 triệu đồng nhưng sau đó tăng lên thêm 10 triệu đồng, tặng các hộ gia đình có người bị thương, bị sập, hư hỏng nhà do ảnh hưởng mưa bão.

Được biết, ông Mai Văn Dưỡng bị bắt tạm giam vào ngày 10-4-2025, đến ngày 25-9-2025 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang bảo lĩnh.

Trước khi bị bắt, TikToker Dưỡng Dướng Dường được biết đến là người thường xuyên có các hoạt động từ thiện tại địa phương.

Trên Facebook của mình, ông Dưỡng cho biết mỗi tháng ông phát 2 tấn gạo cho người dân nghèo, hoạt động này duy trì khoảng 2 năm liên tục, trước khi ông bị bắt. Đúng vào ngày 14 Âm lịch hàng tháng, trên các nền tảng mạng xã hội, ông Dưỡng thường chia sẻ về hình ảnh phát gạo cho bà con.

Ông Dưỡng từng khai trương quán cà phê Dưỡng Dướng Dường khá rộng lớn ở xã Trà My. Ông tuyên bố dành toàn bộ doanh thu của quán (ông tự trả tiền nhân viên, vận hành…) để hỗ trợ cho người dân nghèo, xóa nhà tạm cho người dân trên địa bàn huyện Bắc Trà My cũ.

Trên Facebook và Tiktok, ông Dưỡng cũng thường chia sẻ các hoạt động giúp đỡ người già, người nghèo khó ở địa phương.

Trước đó, VKSND Khu vực 8 - Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Mai Văn Dưỡng (39 tuổi, trú xã Trà My, TP Đà Nẵng) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 Điều 331 BLHS.



