Theo cảnh sát Hàn Quốc, hầu hết những công dân nước này hồi hương hôm 18-10 sau một thời gian bị Campuchia giam giữ sẽ phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự với tư cách là nghi phạm.

Theo Yonhap, tổng cộng 64 công dân Hàn Quốc đã được Campuchia cho hồi hương trong đợt này.

59 người trong số đó từng bị phía Campuchia giam giữ với cáo buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến bên trong các khu phức hợp tội phạm ở Campuchia.

5 người còn lại được giải cứu từ các khu phức hợp loại này. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn đang điều tra thêm về vai trò của họ.

Máy bay của hãng hàng không Korean Air chở nhóm người này đã đến sân bay quốc tế Incheon (TP Incheon - Hàn Quốc, gần Seoul) lúc 8 giờ 35 phút sáng 18-10, khoảng 5 giờ sau khi rời sân bay quốc tế Techo gần TP Phnom Penh - Campuchia.

Cảnh sát áp giải những người Hàn Quốc vừa được hồi hương từ Campuchia khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon sáng 18-10 - Ảnh: YONHAP

Hoạt động hồi hương quy mô lớn này diễn ra sau cái chết do bị tra tấn của một sinh viên đại học Hàn Quốc - bị một đường dây tội phạm ở Campuchia dụ dỗ với lời hứa hẹn về việc làm - gây ra sự phẫn nộ trong dư luận Hàn Quốc.

Việc 64 người này được về nước diễn ra vài ngày sau khi một nhóm phản ứng của chính phủ Hàn Quốc được cử đến Campuchia để hỗ trợ những công dân Hàn Quốc có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến do các tổ chức tội phạm địa phương điều hành.

Được đưa về từ Campuchia, 64 người Hàn Quốc vào thẳng đồn cảnh sát (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Những công dân Hàn Quốc này được cho là đã bị bắt giữ ngay khi lên máy bay và sẽ bị đưa đến các đồn cảnh sát trên toàn quốc để điều tra về cáo buộc liên quan đến hoạt động tội phạm.

Hầu hết trong số họ phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Hàn Quốc, một số người còn bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ.

Trước đó, 190 cảnh sát đã áp giải họ lên máy bay tại Phnom Penh, vì hầu hết những người này đều bị cáo buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia - Ảnh: YONHAP

Đây là hoạt động lớn nhất mà chính quyền Hàn Quốc thực hiện nhằm dẫn độ tội phạm Hàn Quốc trở về từ một quốc gia khác và là hoạt động hồi hương thứ 3 thuộc loại này.

Khoảng 190 cảnh sát đã đi cùng chuyến bay để áp giải những người trở về, xét đến những cáo buộc hình sự mà hầu hết họ phải đối mặt.

Tại sân bay quốc tế Incheon, 23 chiếc xe đặc chủng đã túc trực để đưa những nghi phạm về đồn cảnh sát.

Phát biểu tại buổi họp báo trước đó, cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết chính quyền Hàn Quốc và Campuchia đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình phối hợp nhằm tăng cường chống lại sự gia tăng các vụ lừa đảo việc làm nhắm vào công dân Hàn Quốc tại Campuchia. "Về nguyên tắc, tất cả các cá nhân đều là nghi phạm bị truy tố hình sự và sẽ được áp giải sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý. Khi đến nơi, họ sẽ được chuyển ngay đến cơ quan cảnh sát có thẩm quyền để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Wi nói về những người vừa hồi hương.



