HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Được truyền cảm hứng từ "Gió ngược"

Ngọc Hân

"Gió ngược" là tựa sách thứ năm được xuất bản của tác giả Phạm Sông Thu - bút danh của nhà báo, chuyên gia truyền thông Phạm Tấn Lời, viết theo thể loại hồi ký.

Với lần trở lại này, tác giả chọn kể một câu chuyện dài hơn, riêng tư hơn. Đó là câu chuyện của một người đã bước qua nhiều giai đoạn cuộc đời, từ tân sinh viên đến nhà báo nhiệt huyết với nghề, từ "lính mới" đến chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, từ thuở hàn vi đến khi đủ trải nghiệm và bản lĩnh để nhìn lại con đường mình đã đi.

"Gió ngược" không được viết ra để người đọc ngưỡng mộ về một hành trình thành công hay những thành tựu rực rỡ, mà để mỗi người tìm thấy sự đồng cảm và được truyền cảm hứng. Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép sống động, tái hiện những đoạn đường đã đi, những lần chậm lại, những khúc quanh buộc phải rẽ. Đó cũng là đoạn hồi ký về một hành trình sống lặng lẽ, bền bỉ và đầy cảm xúc, của một người con xứ Quảng đi lên bằng nghị lực, lòng tự trọng và niềm tin vào những giá trị lao động chân chính.

Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó, và với tác giả Phạm Sông Thu, khởi đầu cho hành trình 30 năm làm nghề miệt mài về sau là một buổi sáng tháng 9 năm 1995, khi cơn mưa đầu mùa vừa tạnh. Tất cả hành trang của cậu tân sinh viên lúc bấy giờ là chiếc ba-lô vải bạc màu, tờ giấy báo trúng tuyển đại học cùng 500.000 đồng.

Được truyền cảm hứng từ "Gió ngược" - Ảnh 1.

“Gió ngược” của tác giả Phạm Sông Thu

Lật mở những trang đầu tiên của "Gió ngược", tác giả đã mời mọi người ngồi lại, lắng nghe từng mẩu chuyện nhỏ nhắc nhớ về một TP HCM những năm cuối thế kỷ XX. Một thành phố bao dung theo cách riêng, khi ở đó có cô bán xôi cho khất tiền ăn sáng, có bác bán cơm thỉnh thoảng cho thêm miếng thịt, có vị phụ huynh âm thầm đưa thêm tiền xe…

Những điều tử tế nhỏ bé ấy, với một thanh niên xa quê chật vật mưu sinh, lại trở nên ấm áp đến lạ. "Gió ngược", vì thế, không đơn thuần là hồi ký của riêng tác giả, mà còn là bức ký họa về một thành phố bao dung và nghĩa tình, luôn sẵn sàng cưu mang những phận người "ngược gió".

Từ chương thứ hai, khi kể về hành trình 30 năm làm nghề, "Gió ngược" trở nên sâu lắng và nhiều chiêm nghiệm hơn. Không tô đậm sự khắc nghiệt của nghề báo theo hướng bi tráng, cũng không lãng mạn hóa nghề truyền thông, "Gió ngược" kể về 3 thập kỷ làm nghề vui có, buồn có, thành công có, và cũng không ít những thử thách, khó khăn.

Những giấc mơ nghề nghiệp dang dở, những cánh cửa đóng lại vì lý lịch, giọng nói vùng miền… được kể lại một cách thẳng thắn bằng tất cả sự trân trọng. Ấy thế mà làm nên cái hay của "Gió ngược", khi tác giả không trách nghề, không trách mình, mà xem đó như những khúc quanh cần thiết để nhận ra đâu là con đường phù hợp để bước tiếp.

Đi qua 12 chương với 97 câu chuyện, điều đọng lại rõ ràng nhất trong từng câu chuyện bỏ nhỏ kể về nghề, về nghiệp trong "Gió ngược" có lẽ không gì khác ngoài tinh thần tử tế với nghề - giữ giới hạn, sống tự trọng, dám nói "không" và chấp nhận đi chậm để "nhìn kỹ hơn, để lắng nghe bản thân, để cảm nhận trọn vẹn từng bước chân".

"Gió ngược" cũng khiến người ta dễ đọc, dễ chạm bởi chất chứa bao nhiêu sự biết ơn - biết ơn TP HCM, biết ơn nghề dạy kèm, biết ơn những tòa soạn đã rèn giũa, và những ân nhân đã xuất hiện trong suốt 30 năm làm nghề.


Tin liên quan

Những cuốn sách truyền cảm hứng

Những cuốn sách truyền cảm hứng

Sách là tri thức nên việc đọc sách không chỉ dẫn người đọc đến nơi họ muốn mà còn mang đến những cơ hội thay đổi bản thân, thậm chí cuộc đời

Chàng trai trẻ viết sách "chữa lành", lấy cảm hứng từ cộng đồng Raglai

(NLĐO) - “Lữ khách ven đường” là tác phẩm đầu tay của tác giả trẻ Tâm An, được lấy cảm hứng từ cộng đồng dân tộc người Raglai. Cuốn sách ghi lại những chiêm nghiệm của một chàng trai mang trái tim nhạy cảm với người, với đời.

Sách truyền cảm hứng "biến điều tưởng như không thể thành có thể" cho người trẻ

(NLĐO) - Ông Hoàng Hữu Thắng, tác giả "Hành trình biến những điều tưởng như không thể thành có thể", chia sẻ ông là người khởi nghiệp từ "4 không": Không tiền, không quan hệ, không kinh nghiệm và không khách hàng

Gió ngược truyền cảm hứng Phạm Sông Thu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo