Đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột bít lối vào ruộng, kiến nghị mở đường gom

Ngày 8-1, lãnh đạo Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) cho biết chính quyền địa phương đang rà soát thực tế, tìm hướng giải quyết kiến nghị của người dân liên quan đến việc đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột bít lối đi vào đất sản xuất nông nghiệp.

Theo phản ánh của người dân, sau khi triển khai dự án cao tốc, nhiều thửa đất nông nghiệp còn lại sau thu hồi không còn đường đi vào để canh tác. Qua kiểm tra từ các đơn thư, địa phương ghi nhận tình trạng đất nông nghiệp nằm dọc tuyến cao tốc, đoạn từ hầm chui dân sinh Km1+387 đến khu dân cư Km1+900 (bên phải tuyến) với chiều dài hơn 512 m, hiện không có lối tiếp cận phục vụ sản xuất.

Trước thực tế này, UBND phường Ninh Hòa đã có văn bản kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa – chủ đầu tư dự án thành phần 1 đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột – nghiên cứu đầu tư đường gom dân sinh nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại, sản xuất trên các thửa đất nông nghiệp còn lại.

Khu vực ruộng của người dân bị bít

Tuy nhiên, phản hồi từ phía chủ đầu tư cho rằng khu vực người dân kiến nghị bổ sung đường gom vốn là đất nông nghiệp, không có hộ dân sinh sống. Trước thời điểm triển khai dự án cao tốc, các thửa đất này cũng không có lối đi riêng để sản xuất; vì vậy, việc đề xuất đầu tư thêm đường gom dân sinh được xác định là chưa có cơ sở giải quyết theo quy định hiện hành.

Trao đổi với phóng viên, ông Lại Quốc Sỹ, Tổ trưởng tổ dân phố Văn Định, cho biết đã ghi nhận đầy đủ ý kiến của bà con và đại diện gửi đơn kiến nghị đến UBND phường Ninh Hòa. Hiện có gần 20 hộ dân (thuộc xã Ninh Đông cũ) có đất nông nghiệp tại khu vực này nhưng không có đường dân sinh để vào ruộng, gây khó khăn cho việc sản xuất, canh tác.

Được biết, tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột dài 117,5 km, tổng mức đầu tư gần 22.000 tỉ đồng, chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dài 31,5 km, nằm hoàn toàn trên địa phận tỉnh Khánh Hòa, do UBND tỉnh này làm cơ quan chủ quản, với tổng mức đầu tư khoảng 5.333 tỉ đồng, khởi công từ tháng 6-2023. Hiện UBND phường Ninh Hòa đang tiếp tục tổng hợp ý kiến người dân, báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, đưa ra hướng xử lý phù hợp.