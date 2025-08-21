HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng: Khởi tố thêm 20 đối tượng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - 4 bị can là nhân viên các ngân hàng đã cấu kết cho nhóm đối tượng thực hiện đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng.

Ngày 21-8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng thông tin đã khởi tố thêm 20 bị can liên quan trong đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng.

Trong số này có 4 bị can bị bắt tạm giam và 16 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng: Khởi tố thêm 20 đối tượng- Ảnh 1.

Tống đạt lệnh khởi tố 20 bị can liên quan chuyên án rửa tiền 30.000 tỉ đồng giai đoạn 2

20 bị can bị khởi tố về các tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức... xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số tỉnh thành liên quan.

Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 chuyên án bí số 1222T mở rộng điều tra đường dây rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng... mà đơn vị đã khởi tố vào tháng 1-2025.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh, thu thập tài liệu và đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của những người liên quan. Đáng chú ý là vai trò giúp sức tích cực của nhân viên các ngân hàng trong đường dây tội phạm.

Đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng: Khởi tố thêm 20 đối tượng- Ảnh 2.

Các bị can tại cơ quan công an

Trong số các bị can bị khởi tố, có 4 bị can là nhân viên các ngân hàng.

Đây là các bị can đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp ma, để các thành viên trong đường dây rửa tiền này sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng Oceanbank Chi nhánh Bình Dương (nay đổi tên là Ngân hàng MBV), Ngân hàng VPBank Chi nhánh Thăng Long (Hà Nội), Ngân hàng LPBank Chi nhánh Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Khởi tố thêm 20 người trong đường dây rửa tiền gần 30.000 tỉ đồng

Đến nay, đã có 4 nhân viên tại các ngân hàng LPBank, VPBank, Oceanbank (nay là ngân hàng MBV) bị khởi tố trong chuyên án và đang tiếp tục mở rộng để xử lý các ngân hàng khác có liên quan.

Ngoài ra, một người có hành vi sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm hoạt động đã bị khởi tố để điều tra về hành vi rửa tiền.

Như đã đưa tin, ngày 22-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng đánh sập đường dây rửa tiền lớn trên địa bàn.

Công an xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T (36 tuổi, quận Hải Châu) làm giả CCCD rồi thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả con dấu của các ngân hàng, cơ quan, văn phòng công chứng.

Từ đó đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán lại cho người khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc tội phạm như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam.

Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng trong đường dây rửa tiền này gần 30.000 tỉ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng.

Công an Đà Nẵng đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng
