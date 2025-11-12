Chiều 12-11, anh Nguyễn Văn D. (SN 1985, ngụ xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đoạn đường hoa sim, hoa mua anh trồng để tưởng nhớ người vợ tiếp tục bị nhổ trộm.

Đường hoa sim, hoa mua anh Nguyễn Văn D. trồng để tưởng nhớ người vợ đã mất

Cùng ngày trên trang Facebook cá nhân, anh D. đã đăng tải đoạn clip với nội dung: "Đẹp mà không đẹp. Các bạn đã làm mình đau lòng".

Theo đó, đoạn clip đã ghi lại cảnh đoạn đường hoa sim, hoa mua anh D. trồng để tưởng nhớ vợ quá cố do tai nạn giao thông là chị Bùi Thị L. (SN 1986), đang dần phát triển, nhiều cây đã nở hoa khoe sắc. Thế nhưng, có nhiều cây đã bị người khác nhổ mang đi.

Anh Nguyễn Văn D. chăm sóc đường hoa

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận động viên và thể hiện sự bức xúc về hành động của người đã nhổ hoa.

Theo anh D., đến nay đoạn đường hoa nói trên đã bị nhổ lần thứ 3. Sáng nay (12-11), anh D. ra thắp hương cho người vợ quá cố thì phát hiện nhiều cây hoa bị nhổ.

"Khi trồng đường hoa này, tôi chia khoảng cách rất đồng đều. Cây hoa bị nhổ đi đã để lại một khoảng trống, khiến tôi rất buồn" – anh D. tâm sự.

Hàng phượng vĩ cổ dài 1km được anh D. trồng trên đoạn đường người vợ mất

Trước đó, trưa 30-12-2024, chị L. bị 1 chiếc xe bồn mất thắng tông tử vong trên đường Trường Sơn Đông (xã M'Đrắk).

Để tưởng nhớ người vợ tần tảo, thủy chung, anh D. quyết định trồng một vườn hoa hồng với 1.000 cây bên đoạn đường xảy ra tai nạn. Đồng thời, gần một năm qua, anh D. đã trồng hàng phượng vĩ cổ thụ, kéo dài gần 1 km cùng nhiều loại hoa khác. Từng gốc hoa được anh D. chăm chút, đơm hoa rực rỡ như gửi gắm tình yêu, nỗi nhớ với người vợ quá cố.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, những cây hoa anh D. trồng ven đường liên tiếp bị người đi đường nhổ trộm. Đau lòng trước cảnh này, anh đã phải viết tâm thư đăng lên mạng xã hội.

"Những khóm hoa này tôi trồng để tưởng nhớ vợ, người đã ra đi mãi mãi trong tai nạn tại chính con đường này. Mong mọi người đi ngang giữ lại chút hoa, chút kỷ niệm, để nơi đây luôn rực rỡ và ấm áp như tình yêu mà tôi dành cho cô ấy. Đừng nhổ mang đi, hãy để hoa nở ở đây, vì hoa này không chỉ là hoa… mà là tình thương và nỗi nhớ" - anh D. đăng dòng trạng thái.