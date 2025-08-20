Đường hơn 4 km, 3 năm vẫn chưa xong

Dự án được triển khai từ năm 2018, do Ban Quản lý Khu vực Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên - Huế, nay là Ban Quản lý Dự án (QLDA) Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế làm chủ đầu tư.

Theo quyết định đầu tư, dự kiến dự án này sẽ hoàn thành sau 3 năm thi công, nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, việc thi công vẫn còn dang dở. Ông Nguyễn Khánh, một người dân ở phường Mỹ Thượng, rất băn khoăn vì sao tuyến đường chỉ dài 4 km, việc giải phóng mặt bằng thuận lợi nhưng lại chậm hoàn thành.

Kết quả quan trắc 200 vị trí tại gói thầu số 11 cho thấy bị lún, trong đó vị trí lún nặng nhất là 47,4 cm

Sau nhiều lần gia hạn tiến độ hợp đồng, xử lý vi phạm của các nhà thầu, thay đổi nhà thầu, công trình đã ngưng thi công trong một thời gian dài. Đến nay, UBND TP Huế đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh; các nhà thầu đã tích cực thi công trở lại trên công trường và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Ông Đặng Quang Ngọc, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, cho biết dự kiến sẽ hoàn thành thảm nhựa để thông xe toàn tuyến trong tháng 8.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm (có trụ sở tại TP Huế) là đơn vị thi công gói thầu số 11, bao gồm toàn bộ phần xây lắp thuộc đoạn tuyến dài 2,2 km, với giá trị hợp đồng hơn 58 tỉ đồng, đã cơ bản hoàn thành.

Hiện chỉ còn lại phần thảm bê-tông nhựa mặt đường tại phạm vi tiếp giáp giữa dự án và Quốc lộ 49 (rộng khoảng 2 m) ở phường Mỹ Thượng và các nút băng dải phân cách giữa tuyến.

Tại gói thầu do đơn vị này thi công, đã triển khai thảm nhựa trong 3 đợt, trong đó đợt cuối cùng là vào ngày 22-6-2022. Vào thời điểm này, dự án vẫn do Ban Quản lý Khu vực Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư và giám sát thi công vì chưa sáp nhập.

Các hạng mục thi công hoàn thành của Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm đều đã được nghiệm thu, thanh toán khối lượng. Nhà thầu này đã được giải ngân 52,8 tỉ đồng (đạt 92,48%). Tuy nhiên, không lâu sau đó, tại gói thầu này xuất hiện tình trạng lún nền đường.

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, ông Ngọc cho biết Ban QLDA đã ghi nhận tình trạng mặt đường bê-tông nhựa có cao độ hiện trạng thấp hơn cao độ thiết kế tại gói thầu số 11.

Báo cáo kết quả quan trắc và kiểm tra đối chứng của Trung tâm Khoa học Công nghệ và Tư vấn Đầu tư kết luận: "Đoạn đường đã thảm nhựa (gói thầu số 11) lún nhiều do lớp đất yếu có tính chất cơ lý yếu hơn hoặc dày hơn so với thiết kế".

Ông Ngọc cho biết để đánh giá tình trạng lún của gói thầu số 11 một cách khách quan, chính xác, bảo đảm công tác bàn giao, Ban QLDA đang tiếp tục thuê đơn vị tư vấn độc lập để theo dõi, quan trắc lún công trình.

Sau khi có đầy đủ hồ sơ, dự kiến trong tháng 8-2025, Ban QLDA sẽ làm việc cùng đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công và các bên liên quan để đánh giá, xác định trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tổ chức liên quan và đưa ra phương án khắc phục phù hợp với thực tế; sau đó báo cáo cấp có thẩm quyền để quyết định việc khắc phục.

Dự kiến, công tác khắc phục và hoàn thành công trình sẽ hoàn tất trong năm 2025.



