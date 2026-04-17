Giải trí

"Dương Khang" Phan Hoành Bân, từng bị đồn yêu đồng giới với Lưu Đức Hoa qua đời

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên Phan Hoành Bân, từng đóng Dương Khang trong phim "Anh hùng xạ điêu" năm 1988, qua đời ở tuổi 63.

Gia đình tài tử Phan Hoành Bân giữ kín, không công bố về thời điểm, nguyên nhân ông qua đời

Ngày 17-4, truyền thông Hoa ngữ thông tin về việc Phan Hoành Bân qua đời. Gia đình nam diễn viên tổ chức tang lễ riêng tư và không công bố bên ngoài nên toàn bộ thông tin được giấu kín suốt thời gian qua.

"Dương Khang" Phan Hoành Bân qua đời thầm lặng - Ảnh 1.

Phan Hoành Bân qua đời

Việc ông qua đời được biết khi một ấn phẩm kỷ niệm Giải thưởng Điện ảnh Kim Tượng được phát hành. Trong ấn phẩm, hạng mục tưởng niệm các diễn viên đã qua đời trong năm 2026, có tên Phan Hoành Bân. Nguyên nhân và thời điểm qua đời của nam diễn viên vẫn chưa được công bố. Lễ tưởng niệm tất cả các nghệ sĩ đã qua đời sẽ được tổ chức tại Lễ trao Giải điện ảnh Kim Tượng ngày 19-4.

Phan Hoành Bân có mối quan hệ bạn bè 28 năm với Lưu Đức Hoa trước khi kết thúc tiếc nuối. Cả hai thân đến mức bị đồn yêu đồng giới!

Phan Hoành Bân sinh năm 1962, là bạn cùng lớp đào tạo của TVB với Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa… Ông có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Lưu Đức Hoa suốt 28 năm, đến mức thậm chí còn bị đồn yêu đương đồng giới. Để bảo vệ hình ảnh, Lưu Đức Hoa khẳng định lẫn tuyên thệ trong họp báo là không có chuyện yêu đương đồng giới với Phan Hoành Bân.

"Dương Khang" Phan Hoành Bân qua đời thầm lặng - Ảnh 2.

Phan Hoành Bân đóng nhiều phim

"Dương Khang" Phan Hoành Bân qua đời thầm lặng - Ảnh 3.

Ông và Lưu Đức Hoa là bạn thân suốt 28 năm

"Dương Khang" Phan Hoành Bân qua đời thầm lặng - Ảnh 4.

Sau khi Phan Hoành Bân rời giới giải trí, tình bạn cũng kết thúc

Ngoài vai Dương Khang trong "Anh hùng xạ điêu" năm 1988, Phan Hoành Bân tham gia rất nhiều phim: "Lộc đỉnh ký", "Tân Trát sư huynh", "Thần điêu đại hiệp", "Kẻ phản diện", "Ngũ hổ", "Mười hai thiếu niên phố Đền"…

Những năm 1990, Phan Hoành Bân rời giới giải trí, trở thành nhân viên môi giới bất động sản.

Tình bạn của ông là Lưu Đức Hoa cũng kết thúc khiến Lưu Đức Hoa nhiều lần công khai bày tỏ tiếc nuối. "Tôi muốn gìn giữ tình bạn này nhưng tôi không tìm thấy anh ấy và không thể giữ gìn được. Tôi rất lấy làm tiếc!" – Lưu Đức Hoa từng chia sẻ.

Về sau, Phan Hoành Bân lập gia đình, có hai con nhưng hoàn toàn giấu kín thông tin. Đến nay, truyền thông vẫn không biết vợ con ông là ai, hình ảnh thế nào.

Giọng ca từng hát với Lưu Đức Hoa, bây giờ ra sao?

Giọng ca từng hát với Lưu Đức Hoa, bây giờ ra sao?

(NLĐO) - Từng biểu diễn cùng Lưu Đức Hoa vào năm 1998, ca sĩ Y Thanh hiện tại vẫn miệt mài hoạt động nghề với niềm đam mê bất tận.

Chuyện yêu đương của siêu sao Lưu Đức Hoa

(NLĐO) - Yêu một siêu sao như Lưu Đức Hoa không hề đơn giản và việc quyết định ở lại bên cạnh Lưu Đức Hoa giống như "hái sao trên trời".

Lưu Đức Hoa có còn là thiên vương?

(NLĐO)- Ở tuổi 60, thiên vương Hồng Kông Lưu Đức Hoa vẫn có sức hút mãnh liệt với người hâm mộ. Ông vừa gây sốt khi chơi mạng xã hội.

