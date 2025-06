Đường mới "chia lửa" cho nút giao An Phú và khu đông TP HCM

Một trục đường mới đang từng bước hình thành tại TP Thủ Đức, kết nối từ nút giao Cát Lái qua khu đô thị The Global City, thông qua đường Liên Phường nối dài và có nhánh dẫn lên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây. Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ góp phần giải tỏa áp lực giao thông cho nút giao An Phú – khu vực đang trong quá trình thi công và thường xuyên ùn tắc.

Đoạn đường D3, hướng mới giúp tránh kẹt xe tại An Phú

Mới đây, Sở Xây dựng TP HCM đã chấp thuận đề xuất cho phép kết nối tạm đường D3 (thuộc khu đô thị The Global City) vào đoạn đường dẫn cao tốc, theo hướng từ cầu Long Thành về An Phú. Đồng thời, tuyến đường Liên Phường nối dài sẽ nối từ nút giao Cát Lái trên trục Võ Nguyên Giáp, qua Đỗ Xuân Hợp, Võ Chí Công, tạo thêm nhiều hướng lưu thông thay thế khi An Phú đang bị giới hạn về năng lực khai thác.

Hướng kết nối này được người dân khu vực đánh giá tích cực, bởi sẽ "chia lửa" hiệu quả cho An Phú – điểm nghẽn giao thông trọng yếu phía Đông TP HCM. Theo phương án đã được phê duyệt, các phương tiện từ cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây có thể rẽ vào đường D3, tiếp tục di chuyển trên Liên Phường nối dài, vòng ra nút giao Cát Lái - Võ Nguyên Giáp để về khu vực Rạch Chiếc, cầu Sài Gòn.

Đường mới "chia lửa" cho nút giao An Phú - CLIP: CHÍ NGUYÊN

Trên cơ sở ý kiến đồng thuận của UBND TP Thủ Đức và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Sở Xây dựng đã chính thức cho phép phương án kết nối tạm nói trên. Việc này sẽ tạo thêm một trục liên kết hiệu quả giữa đường dẫn cao tốc và các tuyến đường nội đô, giúp phân tán dòng xe tránh đổ dồn về An Phú.

Hiện nay, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sài Gòn – chủ đầu tư khu đô thị The Global City – đang triển khai xây dựng đường Liên Phường nối dài, bao gồm cầu Mương Kinh, nhằm hoàn chỉnh kết nối vào nút giao thông Cát Lái. Tuy nhiên, chỉ sau khi hệ thống cầu đường hoàn thiện, phương án kết nối tạm vào đường dẫn cao tốc mới được thực hiện.

Cần lưu ý rằng phương án kết nối này chỉ mang tính chất tạm thời, phục vụ trong thời gian thi công nút giao An Phú hoặc cho đến khi triển khai dự án mở rộng đoạn cao tốc từ An Phú đến Vành đai 2. Về lâu dài, tuyến đường D3 sẽ được kết nối chính thức vào đường song hành bên trái cao tốc, theo đúng quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.

Về mặt pháp lý, đoạn đường dẫn cao tốc dài 4 km – vốn từng thuộc Bộ Giao thông Vận tải quản lý – đã được bàn giao cho TP HCM, hiện do Sở Xây dựng quản lý. Do đó, việc cho phép kết nối tạm thuộc quyền quyết định của sở này.

