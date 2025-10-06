Đường Mỹ Phước - Tân Vạn được dặm vá sau phản ánh của người dân

Ghi nhận của phóng viên, trong sáng 6-10, một số đoạn từ ngã tư Mỹ Phước - Tân Vạn nối đường Phạm Ngọc Thạch (phường Bình Dương, TP HCM) đến Quốc lộ 1K đang được thực hiện.



Trên tuyến đường này chỉ xuất hiện một vài lỗ nhỏ, chỉ có đoạn nối vào Quốc lộ 1K là bị xuống cấp nhiều, việc này cũng đã được cử tri phường Tân Đông Hiệp nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội vào cuối tháng 9 vừa qua.

Sáng nay, đơn vị chủ đầu tư cho dặm vá đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn qua phường Bình Dương

Theo đó, bà Nguyễn Thị Bé Ba, người dân sống gần đoạn đường này cho biết một đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối ra Quốc lộ 1K xuống cấp gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Bà Ba mong muốn cơ quan chức năng tiến hành sửa chữa.

Ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp, cho biết tuyến đường là trục xương sống, kết nối chính đi Đồng Nai, TP HCM nên lưu lượng xe qua lại rất đông, nhất là xe tải trọng lớn. Vì vậy, việc đường xuống cấp là khó tránh khỏi.

"Đoạn người dân phản ánh trùng với Vành đai 3 - TP HCM hiện đã có chủ trương đầu tư thực hiện, địa phương đã chuẩn bị khu tái định cư, về phía chủ đầu tư phối hợp rất tốt với địa phương và tới đây sẽ thực hiện"- ông Huy nói.

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn đi qua tỉnh Bình Dương cũ được khánh thành vào năm 2015, toàn tuyến dài 26,5 km, rộng 6 làn xe, tổng vốn đầu tư 1.367 tỉ đồng. Tuyến đường này bắt đầu từ KCN và đô thị Mỹ Phước (trước đó là TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương), điểm cuối là Tân Vạn (tỉnh Đồng Nai), rồi kết nối với các cảng biển lớn ở TP HCM, Vũng Tàu và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.



