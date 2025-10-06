Đường Mỹ Phước - Tân Vạn được dặm vá sau phản ánh của người dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn được dặm vá sau phản ánh của người dân

Thanh Thảo

(NLĐO) - Đường Mỹ Phước - Tân Vạn đang được đơn vị chủ đầu tư là Tập đoàn Becamex dặm vá một số vị trí bị xuống cấp sau khi nhận được phản ánh của người dân

Ghi nhận của phóng viên, trong sáng 6-10, một số đoạn từ ngã tư Mỹ Phước - Tân Vạn nối đường Phạm Ngọc Thạch (phường Bình Dương, TP HCM) đến Quốc lộ 1K đang được thực hiện.

Trên tuyến đường này chỉ xuất hiện một vài lỗ nhỏ, chỉ có đoạn nối vào Quốc lộ 1K là bị xuống cấp nhiều, việc này cũng đã được cử tri phường Tân Đông Hiệp nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội vào cuối tháng 9 vừa qua.

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn được dặm vá sau phản ánh của người dân - Ảnh 1.

Sáng nay, đơn vị chủ đầu tư cho dặm vá đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn qua phường Bình Dương

Theo đó, bà Nguyễn Thị Bé Ba, người dân sống gần đoạn đường này cho biết một đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối ra Quốc lộ 1K xuống cấp gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Bà Ba mong muốn cơ quan chức năng tiến hành sửa chữa.

Ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp, cho biết tuyến đường là trục xương sống, kết nối chính đi Đồng Nai, TP HCM nên lưu lượng xe qua lại rất đông, nhất là xe tải trọng lớn. Vì vậy, việc đường xuống cấp là khó tránh khỏi.

"Đoạn người dân phản ánh trùng với Vành đai 3 - TP HCM hiện đã có chủ trương đầu tư thực hiện, địa phương đã chuẩn bị khu tái định cư, về phía chủ đầu tư phối hợp rất tốt với địa phương và tới đây sẽ thực hiện"- ông Huy nói.

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn đi qua tỉnh Bình Dương cũ được khánh thành vào năm 2015, toàn tuyến dài 26,5 km, rộng 6 làn xe, tổng vốn đầu tư 1.367 tỉ đồng. Tuyến đường này bắt đầu từ KCN và đô thị Mỹ Phước (trước đó là TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương), điểm cuối là Tân Vạn (tỉnh Đồng Nai), rồi kết nối với các cảng biển lớn ở TP HCM, Vũng Tàu và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.


Tin liên quan

Chặn bắt chiếc ô tô nhiều nghi vấn trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Chặn bắt chiếc ô tô nhiều nghi vấn trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

(NLĐO) - 300 cây thuốc lá không hoá đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, được vận chuyển từ TP HCM về TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để tiêu thụ.

Hình ảnh "ngay ngắn" khiến nhiều người ngạc nhiên trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn sáng 15-8

(NLĐO) - Sáng 15-8, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận trên đường Mỹ Phước- Tân Vạn tình trạng ô tô tải trọng lớn chấp hành răm rắp quy định, tình trạng lấn làn, phóng nhanh vượt ẩu gần như biến mất.

Dự kiến 15-8, đóng làn Mỹ Phước - Tân Vạn để thi công cầu vượt trên đường Vành đai 3

(NLĐO) - Đơn vị thi công phải đóng làn Mỹ Phước - Tân Vạn để thi công cầu vượt tại nút giao Bình Chuẩn, thời gian đóng khoảng 2 tháng

Vành đai 3 người tham gia giao thông tham gia giao thông chủ đầu tư đại biểu quốc hội MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo