Đường phố chìm trong biển nước, ôtô ngập ngang gương, người dân câu được cá to giữa đường

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết ngày 23-8, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 23-8 có nơi trên 80 mm như: Quang Vinh (Cao Bằng) 148,2 mm, Đồng Quang (Thái Nguyên) 125,3 mm, Mông Ân (Lạng Sơn) 89,3 mm…

Ôtô bị ngập sâu trong nước ở Thái Nguyên. Ảnh: MXH

Từ chiều tối 23-8 đến sáng 25-8, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Từ đêm 24-8 đến sáng ngày 25-8, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Từ chiều 25-8, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Tại Thái Nguyên, từ đêm 22 đến sáng 23-8, trên lưu vực thượng lưu hồ Núi Cốc xảy ra mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa có nơi trên 80 mm. Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

Mực nước hồ Núi Cốc vào lúc 6 giờ sáng 23-8 ở cao trình + 46,59 m. Nhằm đảm bảo dung tích phòng lũ, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên vận hành xả nước qua tràn hồ Núi Cốc vào sáng cùng ngày.

Nhiều tuyến phố ở TP Thái Nguyên ngập sâu trong biển nước, giao thông tê liệt. Nhiều loài cá từ ao, hồ tràn vào khu vực dân cư, nhiều người dân thậm chí còn câu được cá ngay trên đường phố.

Thông tin từ chính quyền xã Tân Cương (TP Thái Nguyên) cho biết vào khoảng 12 giờ ngày 23-8, trên địa bàn có một nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi khi đi xe máy qua ngầm tràn. Hiện lực lượng chức năng chưa tìm thấy nạn nhân.

Người dân câu cá trên phố. Ảnh: MXH

Nước sông ở Thái Nguyên lên cao

Cano đi trên các con phố ở Thái Nguyên. Ảnh: MXH