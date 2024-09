Đường phố Nam Định ngập sâu sau cơn mưa lớn trong đêm

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ đêm 9-9 đến ngày 11-9, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.