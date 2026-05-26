Văn hóa - Văn nghệ

Đường sách TP HCM ghi dấu ấn quốc tế

Tin-ảnh: K.Ngân

Đường sách TP HCM được trao giải ở hạng mục "Tiếp cận không gian xanh và công cộng"

Đường sách TP HCM vừa được Liên hiệp Kiến trúc sư thế giới (UIA) vinh danh tại UIA 2030 Award, giải thưởng do UIA phối hợp cùng UN-Habitat tổ chức nhằm tôn vinh những công trình kiến trúc, không gian công cộng góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.

Đường sách TP HCM được trao giải ở hạng mục "Tiếp cận không gian xanh và công cộng". Công trình được đánh giá cao nhờ tạo dựng không gian văn hóa mở, khuyến khích thói quen đọc sách, tăng tính kết nối cộng đồng và mang lại giá trị nhân văn cho đô thị hiện đại.

Đường sách TP HCM ghi dấu ấn quốc tế - Ảnh 1.

Hoạt động trải nghiệm thủ công tại Ngày hội Sách và Văn hóa đêm lần thứ 5

Hằng năm, Đường sách TP HCM tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, triển lãm, ra mắt sách, tọa đàm văn hóa và chương trình dành cho thiếu nhi, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Mới đây, Ngày hội Sách và Văn hóa đêm lần thứ 5 (từ 22 đến 24-5) với chủ đề "Hội hè phố thị" diễn ra tại Đường sách TP HCM đã thu hút đông đảo thiếu nhi, các gia đình và du khách quốc tế tham gia, tạo nên không khí sôi động, gần gũi giữa lòng thành phố.

Trước đó, Đường sách TP HCM từng được bình chọn là một trong "100 điều thú vị của TP HCM" và nhiều lần được giới chuyên môn đánh giá là mô hình văn hóa đô thị tiêu biểu.

