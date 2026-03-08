Đường sách TP HCM sẽ có "Thư viện không sách"

Ở đó "sách" chính là con người với những câu chuyện đời sống và ký ức văn hóa.

Dự án mang tên "Thư viện Người" sẽ được triển khai tại Đường sách TP HCM trong năm nay. Đây là không gian để những người tham gia trở thành các "đầu sách sống", chia sẻ câu chuyện cá nhân, kinh nghiệm sống và ký ức văn hóa Nam Bộ với công chúng. Mô hình do Quỹ Hoa Sen phối hợp với Thư viện số Nguyễn An Ninh thực hiện, lấy cảm hứng từ mô hình Human Library xuất hiện tại Đan Mạch từ năm 2000. Tuy nhiên, khi triển khai tại TP HCM, dự án được "Việt hóa" bằng hình thức kể chuyện truyền miệng vốn quen thuộc trong đời sống văn hóa Nam Bộ.

Không gian sách tại Thư viện số Nguyễn An Ninh - chuyên đề Nam Bộ. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Mỗi người tham gia được xem như một "cuốn sách sống" với chủ đề riêng. Chuỗi chương trình dự kiến diễn ra từ tháng 4 đến tháng 11 với 6 chủ đề xoay quanh đời sống và văn hóa Nam Bộ. Nội dung trải dài từ nhịp sống sông nước miền Tây, thổ ngữ Nam Bộ, ẩm thực mùa trái cây đến những nghề truyền thống đang dần mai một. Một buổi trò chuyện cũng được dành riêng cho góc nhìn của người trẻ Nam Bộ trong bối cảnh đô thị hóa.

Ban tổ chức kỳ vọng "Thư viện Người" sẽ tạo ra không gian giao lưu, đối thoại trực tiếp giữa người kể và người nghe, qua đó giúp cộng đồng hiểu hơn về đời sống, văn hóa và con người Nam Bộ. Mô hình cũng góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa tại Đường sách TP HCM, nơi đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu sách và tri thức.