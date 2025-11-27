Viện Y Dược học dân tộc TP HCM cho hay đang triển khai chương trình dưỡng sinh miễn phí dành cho cộng đồng, đặc biệt người dân sinh sống ở TP HCM. Việc tập luyện được tổ chức tại viện (273 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP HCM). Cụ thể: Lớp A1 tập vào thứ hai và thứ sáu của tuần, từ 6 giờ đến 6 giờ 50 phút (từ ngày 28-11 đến ngày 28-12) tại Sân Y miếu - Khu Khám BHYT và không BHYT. Lớp B1 tập vào thứ ba và thứ năm của tuần, từ 15 giờ đến 15 giờ 50 phút (từ ngày 27-11 đến ngày 27-12 tại Hội trường Hải Thượng Lãn Ông, lầu 3, khu B). Cách thức đăng ký: Quét mã QR để đăng ký tham gia.
Chương trình nhằm gửi thông điệp đến người dân: Sức khỏe không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế, đó là sự lựa chọn của mỗi người. Chỉ cần 15 phút mỗi ngày, mỗi người dân có thể tăng cường đề kháng, giảm stress, phòng tránh bệnh mạn tính và nuôi dưỡng một cuộc sống vui khỏe hơn.
