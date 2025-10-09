Tại buổi Họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM chiều 9-10 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM cho biết Dự án Vành đai 3 TP HCM đang bước vào giai đoạn nước rút, mục tiêu hoàn thành thông xe kỹ thuật một số đoạn tuyến vào cuối năm nay.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM, đến nay, sản lượng thi công của dự án thành phần 1 (đoạn qua TP HCM) đạt khoảng 60% giá trị. Ban đã tổ chức ký kết giao ước thi đua 100 ngày đêm giữa chủ đầu tư, các nhà thầu và tư vấn giám sát, nhằm tăng tốc thi công theo chỉ đạo của Chính phủ.

Sơ đồ đường Vành đại 3

Theo kế hoạch, đoạn qua TP Thủ Đức (cũ) sẽ thông xe kỹ thuật 12,8 km phần cầu cạn vào ngày 19-12-2025 và đồng bộ toàn tuyến 14,7 km cùng nút giao Tân Vạn vào 30-4-2026. Trong khi đó, đoạn qua địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh (cũ) sẽ hoàn thành thông tuyến nền cấp phối đá dăm toàn bộ 32,6 km vào 19-12-2025 và chính thức thông xe phần cao tốc vào dịp 30-4-2026.

Về nguồn vật liệu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM cho biết "nút thắt" đã được tháo gỡ nhờ sự chỉ đạo của Chính phủ và hỗ trợ từ TP HCM cùng các địa phương có mỏ khoáng sản.

Cụ thể, hiện có 16 mỏ cát ở Vĩnh Long và Đồng Tháp cung cấp khoảng 3,9 triệu m³ – đủ cho phần còn lại của dự án. Ngoài ra, 9 mỏ đá ở Đồng Nai và Bình Dương cũng được phân bổ khoảng 1,55 triệu m³ cho năm 2025, bảo đảm tiến độ thi công.

Tuy nhiên, TP HCM kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai và các địa phương lân cận tiếp tục tạo điều kiện cung cấp đủ vật liệu trong bối cảnh cuối năm 2025, nhiều dự án hạ tầng lớn cùng tăng tốc thi công.

Ban Giao thông khẳng định với sự phối hợp của các đơn vị và sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, tiến độ dự án Vành đai 3 TP HCM hiện đang được kiểm soát tốt, phấn đấu hoàn thành đúng các mốc thời gian đã đề ra.