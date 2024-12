Duy Mạnh gây sốt với "Bắt Taxi"

Tạo hình của Duy Mạnh trong "Bắt Taxi"

Sau thành công của 2 ca khúc gần đây nhất là "Hãy dừng lại đi em" viral khắp mạng xã hội, giọng ca "Kiếp đỏ đen" kết lại năm 2024 bằng dự án "Bắt Taxi". Ca khúc là sự hòa trộn giữa EDM và Dance Pop, tạo nên không khí sôi động rất cần thiết, phù hợp với không khí lễ hội cuối năm. Không dùng cách chơi chữ cầu kỳ hay chứa nhiều tầng ý nghĩa, "Bắt Taxi" sở hữu ca từ đơn giản, phóng khoáng, dễ hiểu và vui nhộn.

Bên cạnh bầu không khí tiệc tùng, xuyên suốt bài hát còn nhấn mạnh thái độ ga-lăng, trách nhiệm của người đàn ông.

Duy Mạnh đã rất khéo léo lồng ghép tinh thần "chơi hết mình nhưng luôn an toàn". Thay vì khuyến khích "say quên lối về", anh lại "chủ động đưa em về" bằng taxi - vừa an toàn, vừa văn minh.

MV "Bắt Taxi" được dàn dựng với kịch bản khá đơn giản, tập trung vào yếu tố visual (hình ảnh), concept (ý tưởng) độc đáo, và đặc biệt là một plot twist (yếu tố bất ngờ) ở cuối MV.

Bối cảnh chính là một club xa hoa của những tay chơi thứ thiệt. Tại đây, Duy Mạnh xuất hiện như một tay chơi khét tiếng, tự tin và hào hoa. Tuy nhiên, điểm nhấn đặc biệt của MV lại nằm ở nhân vật tài xế taxi - cũng do Duy Mạnh thủ vai nhưng được tạo điểm khác biệt bằng con mắt trái đeo lens khác màu.

Lúc thấy Duy Mạnh ăn chơi

Sự kết hợp giữa yếu tố giải trí cùng kịch tính tạo nên một MV cuốn hút. Plot twist cuối cùng không chỉ làm khán giả ngạc nhiên, mà còn ẩn ý nhắc nhở về tính hai mặt của những cuộc vui trong club: mọi người có thể đánh mất chính mình, nếu không đủ tỉnh táo.

Chia sẻ về lần đầu tiên một mình thủ 2 vai: "Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần thay đổi phục trang, đeo lens là đủ, nhưng vào thực tế, mình còn phải thể hiện hai cá tính khác biệt. Người thì luôn toát lên sự tự tin, hào sảng, người lại ranh ma và ẩn chứa nhiều âm mưu. Từ ánh mắt, cử chỉ, đến cách cười, nói - tất cả đều phải kỹ lưỡng. Tôi mất khá nhiều thời gian để luyện tập, quay đi quay lại cho đến khi ưng ý".

Nhưng anh vốn là tài xế taxi

Điều này chứng tỏ sự nghiêm túc và đầu tư của Duy Mạnh trong việc mang lại sản phẩm chất lượng, không chỉ dừng ở phần âm nhạc mà còn chinh phục khán giả bằng yếu tố hình ảnh và câu chuyện.