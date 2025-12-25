EcoVadis vinh danh Long Châu thực hành phát triển bền vững, trách nhiệm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

EcoVadis vinh danh Long Châu thực hành phát triển bền vững, trách nhiệm

P.V

Long Châu nỗ lực tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế về thực thi trách nhiệm môi trường, xã hội, quản trị (ESG)

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu vừa được Ecovadis, tổ chức xếp hạng phát triển bền vững doanh nghiệp uy tín hàng đầu thế giới, trao tặng Huy hiệu Committed (Committed Badge).

EcoVadis vinh danh Long Châu thực hành phát triển bền vững, trách nhiệm - Ảnh 1.

Với Long Châu, sức khỏe của người dân là trung tâm trong chiến lược phát triển bền vững

Đây là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực cải tiến liên tục của Long Châu trong việc triển khai và duy trì hiệu quả việc thực hành phát triển bền vững, đáp ứng khung đánh giá của Ecovadis trên bốn trụ cột trọng yếu: Môi trường- Lao động - Nhân quyền - Đạo đức kinh doanh - Mua sắm bền vững. Kết quả này phản ánh cách tiếp cận có trách nhiệm của Long Châu trong việc giảm thiểu tác động đến môi trường, duy trì tính minh bạch trong các hoạt động kinh doanh, từng bước áp dụng các nguyên tắc bền vững trong quản lý chuỗi cung ứng và chú trọng yếu tố con người trong toàn bộ chuỗi giá trị. Đây được xem là dấu mốc cho thấy những bước đi ban đầu của Long Châu trên hành trình phát triển bền vững đúng hướng và tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế về thực thi ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Đại diện hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu chia sẻ: "Committed Badge không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu. Huy hiệu này nhắc nhở Long Châu luôn hoàn thiện hệ thống, nâng cao tiêu chuẩn vận hành, quản trị rủi ro ESG tốt hơn và lan tỏa tư duy phát triển bền vững sâu rộng hơn trong toàn bộ chuỗi giá trị: từ nội bộ đến đối tác, từ hôm nay đến tương lai".

EcoVadis vinh danh Long Châu thực hành phát triển bền vững, trách nhiệm - Ảnh 2.

Long Châu hỗ trợ hàng tấn thuốc kịp thời cho người dân các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai liên tiếp

Tại mỗi nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng, Long Châu chú trọng xây dựng môi trường sạch, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn: từ vận hành, bảo quản thuốc đến xử lý chất thải y tế. Hệ thống cũng đẩy mạnh tinh gọn và số hóa mọi quy trình, giúp giảm thiểu đáng kể lượng rác thải và tiết kiệm năng lượng. Đáng chú ý, những năm qua, Long Châu tiên phong hợp tác chiến lược với đơn vị dược phẩm triển khai xử lý và tái chế đúng cách hơn 478.000 vỏ nhựa bút tiêm insulin, vỏ thiết bị xịt hen, COPD đã qua sử dụng. Long Châu không chỉ cung cấp các sản phẩm dược phẩm, vắc xin chất lượng, chính hãng và minh bạch nguồn gốc, mà còn nỗ lực chung tay trong các hoạt động nâng cao nhận thức toàn dân về chăm sóc sức khỏe chủ động.

EcoVadis vinh danh Long Châu thực hành phát triển bền vững, trách nhiệm - Ảnh 3.

Long Châu liên tục phối hợp với các đơn vị y tế hàng đầu tổ chức hàng trăm buổi đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhân viên

Chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu lớn và AI chính là "chìa khóa" để Long Châu tối ưu vận hành, thấu hiểu sâu nhu cầu của khách hàng đi từ phòng bệnh, điều trị, đến chăm sóc dài hạn. Nền tảng công nghệ còn là cơ sở quan trọng để hệ thống phát triển mạnh mẽ các dịch vụ y tế thông minh và cá nhân hóa cho từng đối tượng, mở rộng độ phủ đến mọi vùng miền. Đồng thời, hướng đến thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế tại những nơi còn khó khăn, chương trình "Long Châu sẻ chia", đồng hành với các chính quyền địa phương, bệnh viện, cơ sở y tế triển khai nhiều chương trình tầm soát, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Song song, đơn vị triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa: hỗ trợ hàng tấn thuốc và vật tư y tế cho đồng bào miền Trung sau thiên tai; triển khai chiến dịch tiêm chủng miễn phí; hợp lực cùng Bộ Y tế và các đơn vị nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng và quản lý đột quỵ…

Trên hành trình phát triển, doanh nghiệp chú trọng xây dựng môi trường làm việc tích cực, triển khai nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu cho dược sĩ, bác sĩ và điều dưỡng, tập trung cập nhật kiến thức khoa học, nâng cao năng lực tư vấn, chuẩn hóa an toàn tiêm chủng và kỹ năng xử trí cấp cứu, với sự đồng hành của các bệnh viện, cơ sở đào tạo và đối tác dược phẩm uy tín trong và ngoài nước.

Việc được ghi nhận bởi EcoVadis - một trong những tổ chức xếp hạng phát triển bền vững doanh nghiệp uy tín hàng đầu thế giới - là cơ hội để Long Châu nhìn lại toàn diện cách mình đang tạo ra giá trị cho xã hội. Trước đó, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã nhận danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" tại APEA 2025. Giải thưởng vinh danh Long Châu là doanh nghiệp phát triển bền vững, dung hòa giữa hiệu quả kinh doanh với sứ mệnh phụng sự cộng đồng.

Long Châu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo