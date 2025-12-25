EcoVadis vinh danh Long Châu thực hành phát triển bền vững, trách nhiệm

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu vừa được Ecovadis, tổ chức xếp hạng phát triển bền vững doanh nghiệp uy tín hàng đầu thế giới, trao tặng Huy hiệu Committed (Committed Badge).

Với Long Châu, sức khỏe của người dân là trung tâm trong chiến lược phát triển bền vững

Đây là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực cải tiến liên tục của Long Châu trong việc triển khai và duy trì hiệu quả việc thực hành phát triển bền vững, đáp ứng khung đánh giá của Ecovadis trên bốn trụ cột trọng yếu: Môi trường- Lao động - Nhân quyền - Đạo đức kinh doanh - Mua sắm bền vững. Kết quả này phản ánh cách tiếp cận có trách nhiệm của Long Châu trong việc giảm thiểu tác động đến môi trường, duy trì tính minh bạch trong các hoạt động kinh doanh, từng bước áp dụng các nguyên tắc bền vững trong quản lý chuỗi cung ứng và chú trọng yếu tố con người trong toàn bộ chuỗi giá trị. Đây được xem là dấu mốc cho thấy những bước đi ban đầu của Long Châu trên hành trình phát triển bền vững đúng hướng và tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế về thực thi ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Đại diện hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu chia sẻ: "Committed Badge không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu. Huy hiệu này nhắc nhở Long Châu luôn hoàn thiện hệ thống, nâng cao tiêu chuẩn vận hành, quản trị rủi ro ESG tốt hơn và lan tỏa tư duy phát triển bền vững sâu rộng hơn trong toàn bộ chuỗi giá trị: từ nội bộ đến đối tác, từ hôm nay đến tương lai".

Long Châu hỗ trợ hàng tấn thuốc kịp thời cho người dân các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai liên tiếp

Tại mỗi nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng, Long Châu chú trọng xây dựng môi trường sạch, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn: từ vận hành, bảo quản thuốc đến xử lý chất thải y tế. Hệ thống cũng đẩy mạnh tinh gọn và số hóa mọi quy trình, giúp giảm thiểu đáng kể lượng rác thải và tiết kiệm năng lượng. Đáng chú ý, những năm qua, Long Châu tiên phong hợp tác chiến lược với đơn vị dược phẩm triển khai xử lý và tái chế đúng cách hơn 478.000 vỏ nhựa bút tiêm insulin, vỏ thiết bị xịt hen, COPD đã qua sử dụng. Long Châu không chỉ cung cấp các sản phẩm dược phẩm, vắc xin chất lượng, chính hãng và minh bạch nguồn gốc, mà còn nỗ lực chung tay trong các hoạt động nâng cao nhận thức toàn dân về chăm sóc sức khỏe chủ động.

Long Châu liên tục phối hợp với các đơn vị y tế hàng đầu tổ chức hàng trăm buổi đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhân viên

Chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu lớn và AI chính là "chìa khóa" để Long Châu tối ưu vận hành, thấu hiểu sâu nhu cầu của khách hàng đi từ phòng bệnh, điều trị, đến chăm sóc dài hạn. Nền tảng công nghệ còn là cơ sở quan trọng để hệ thống phát triển mạnh mẽ các dịch vụ y tế thông minh và cá nhân hóa cho từng đối tượng, mở rộng độ phủ đến mọi vùng miền. Đồng thời, hướng đến thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế tại những nơi còn khó khăn, chương trình "Long Châu sẻ chia", đồng hành với các chính quyền địa phương, bệnh viện, cơ sở y tế triển khai nhiều chương trình tầm soát, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Song song, đơn vị triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa: hỗ trợ hàng tấn thuốc và vật tư y tế cho đồng bào miền Trung sau thiên tai; triển khai chiến dịch tiêm chủng miễn phí; hợp lực cùng Bộ Y tế và các đơn vị nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng và quản lý đột quỵ…

Trên hành trình phát triển, doanh nghiệp chú trọng xây dựng môi trường làm việc tích cực, triển khai nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu cho dược sĩ, bác sĩ và điều dưỡng, tập trung cập nhật kiến thức khoa học, nâng cao năng lực tư vấn, chuẩn hóa an toàn tiêm chủng và kỹ năng xử trí cấp cứu, với sự đồng hành của các bệnh viện, cơ sở đào tạo và đối tác dược phẩm uy tín trong và ngoài nước.