Nghệ thuật không chỉ để xem, mà để sống

Với những ai yêu cái đẹp, Eifman Ballet không chỉ là một cái tên - mà là một luồng gió cuốn chúng ta vào thế giới của cảm xúc và chuyển động. Dưới bàn tay tài hoa của Boris Eifman, khoảnh khắc của mỗi bước nhảy là một câu chuyện, mỗi động tác là một nhịp đập của trái tim. Hơn 40 năm, đoàn Eifman Ballet đã làm say lòng khán giả từ Paris, New York đến Moscow. Giờ đây, họ mang tinh hoa ấy đến Việt Nam. Đây như là một món quà bất ngờ, một cơ hội để chúng ta chạm vào nghệ thuật đỉnh cao ngay trên quê hương mình.

Không gian nghệ thuật đầy cảm xúc của Eifman Ballet là cơ hội thưởng thức tinh hoa nghệ thuật thế giới mà khán giả Việt không nên bỏ lỡ.

Bởi đó không chỉ là vũ đạo, mà là hơi thở của sự sống được kể qua từng cú xoay người, từng động tác uyển chuyển dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy hòa quyện cùng âm nhạc đỉnh cao. Đó chính là những khoảnh khắc thăng hoa của nghệ thuật ballet trên thế giới.

Eifman Ballet: Khám phá sức mạnh Anna Karenina tại TP HCM và Hà Nội!

Đây là cơ hội không tái lập để thưởng thức tinh hoa nghệ thuật ballet từ Eifman Ballet

Tại TP HCM, sự kiện "Eifman Ballet World-tour" sẽ được tổ chức ở Nhà hát Thành phố vào các ngày 27, 28 và 29-11. Khán giả sẽ được thưởng thức bản dựng đặc biệt với những trích đoạn chọn lọc từ vở Anna Karenina. Đây là vở ballet chuyển thể từ tiểu thuyết bất hủ của Lev Tolstoy.

Ở Hà Nội, đoàn Eifman Ballet sẽ diễn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô vào 2 ngày 4 và 5-12. Tại đây, Vở kiệt tác Anna Karenina sẽ được trình bày trọn vẹn, khắc họa toàn bộ hành trình bi kịch tâm lý của nhân vật chính bằng ngôn ngữ hình thể mãnh liệt và kịch tính. Đây là bản trình diễn đầy đủ và duy nhất tại Việt Nam, hứa hẹn là sự kiện nghệ thuật không thể tái lập.

Eifman Ballet đến Việt Nam không phải là một sự kiện thường niên - đây là một khoảnh khắc độc nhất, không lặp lại. Đây không chỉ là một buổi diễn - đây là một dấu ấn văn hóa, một khoảnh khắc trải nghiệm nghệ thuật không thể quên.