Văn hóa - Văn nghệ

Eifman Ballet, đoàn ballet đương đại hàng đầu thế giới lần đầu đến Việt Nam

Thùy Trang

(NLĐO) - Ngôi sao làng ballet, đoàn Eifman Ballet lừng danh thế giới từ St. Petersburg (Nga), sẽ ghé thăm Việt Nam.

Ballet - nghệ thuật không chỉ để xem, mà để sống

Eifman Ballet - Đoàn ballet đương đại hàng đầu thế giới lần đầu đến Việt Nam - Ảnh 1.

Nghệ thuật không chỉ để xem, mà để sống

Với những ai yêu cái đẹp, Eifman Ballet không chỉ là một cái tên - mà là một luồng gió cuốn chúng ta vào thế giới của cảm xúc và chuyển động. Dưới bàn tay tài hoa của Boris Eifman, khoảnh khắc của mỗi bước nhảy là một câu chuyện, mỗi động tác là một nhịp đập của trái tim. Hơn 40 năm, đoàn Eifman Ballet đã làm say lòng khán giả từ Paris, New York đến Moscow. Giờ đây, họ mang tinh hoa ấy đến Việt Nam. Đây như là một món quà bất ngờ, một cơ hội để chúng ta chạm vào nghệ thuật đỉnh cao ngay trên quê hương mình.

Không gian nghệ thuật đầy cảm xúc của Eifman Ballet là cơ hội thưởng thức tinh hoa nghệ thuật thế giới mà khán giả Việt không nên bỏ lỡ.

Bởi đó không chỉ là vũ đạo, mà là hơi thở của sự sống được kể qua từng cú xoay người, từng động tác uyển chuyển dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy hòa quyện cùng âm nhạc đỉnh cao. Đó chính là những khoảnh khắc thăng hoa của nghệ thuật ballet trên thế giới.

Eifman Ballet: Khám phá sức mạnh Anna Karenina tại TP HCM và Hà Nội!

Eifman Ballet - Đoàn ballet đương đại hàng đầu thế giới lần đầu đến Việt Nam - Ảnh 2.

Eifman Ballet - Đoàn ballet đương đại hàng đầu thế giới lần đầu đến Việt Nam - Ảnh 3.

Eifman Ballet - Đoàn ballet đương đại hàng đầu thế giới lần đầu đến Việt Nam - Ảnh 4.

Eifman Ballet - Đoàn ballet đương đại hàng đầu thế giới lần đầu đến Việt Nam - Ảnh 5.

Eifman Ballet - Đoàn ballet đương đại hàng đầu thế giới lần đầu đến Việt Nam - Ảnh 6.

Eifman Ballet - Đoàn ballet đương đại hàng đầu thế giới lần đầu đến Việt Nam - Ảnh 7.

Đây là cơ hội không tái lập để thưởng thức tinh hoa nghệ thuật ballet từ Eifman Ballet

Tại TP HCM, sự kiện "Eifman Ballet World-tour" sẽ được tổ chức ở Nhà hát Thành phố vào các ngày 27, 28 và 29-11. Khán giả sẽ được thưởng thức bản dựng đặc biệt với những trích đoạn chọn lọc từ vở Anna Karenina. Đây là vở ballet chuyển thể từ tiểu thuyết bất hủ của Lev Tolstoy.

Ở Hà Nội, đoàn Eifman Ballet sẽ diễn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô vào 2 ngày 4 và 5-12. Tại đây, Vở kiệt tác Anna Karenina sẽ được trình bày trọn vẹn, khắc họa toàn bộ hành trình bi kịch tâm lý của nhân vật chính bằng ngôn ngữ hình thể mãnh liệt và kịch tính. Đây là bản trình diễn đầy đủ và duy nhất tại Việt Nam, hứa hẹn là sự kiện nghệ thuật không thể tái lập.

Eifman Ballet đến Việt Nam không phải là một sự kiện thường niên - đây là một khoảnh khắc độc nhất, không lặp lại. Đây không chỉ là một buổi diễn - đây là một dấu ấn văn hóa, một khoảnh khắc trải nghiệm nghệ thuật không thể quên.

Tin liên quan

Vở ballet "Don Quixote" lần đầu công diễn tại Việt Nam

Vở ballet "Don Quixote" lần đầu công diễn tại Việt Nam

Kiệt tác ballet "Don Quixote" do Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam (VNOB) thực hiện sẽ ra mắt công chúng tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) vào tối 27 và 28-6.

Vở ballet lấy cảm hứng từ giấy dó

Nhà sản xuất, tổng đạo diễn Hương Na Trần cho biết sau suất diễn đầu tiên tại Hà Nội hồi tháng 5, ê-kíp sẽ giới thiệu tác phẩm này với khán giả phía Nam.

Vở ballet "Kiều" được vinh danh

Chỉ với độ dài 70 phút, vở ballet "Kiều" đã tạo được yếu tố thăng hoa cho tác phẩm nghệ thuật sân khấu múa đương đại

