Ngày 25-11, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an phường Hồng Bàng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án em chồng dùng dao đâm trọng thương chị dâu, xảy ra vỉa hè ngã tư Trần Quang Khai - Minh Khai, phường Hồng Bàng, vào trưa 24-11.

Đối tượng Trần Toàn tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP Hải Phòng, vào khoảng 11 giờ ngày 24-11, tại khu vực vỉa hè ngã tư Trần Quang Khai - Minh Khai, phường Hồng Bàng, đối tượng Trần Toàn (SN 1983, trú tại số nhà 1/6 Trần Quang Khải, phường Hồng Bàng) đã dùng dao bấm đâm liên tiếp vào vùng cổ, vùng lưng bà Đ.T.G. (SN 1983, cùng trú tại phường Hồng Bàng), là chị dâu Toàn.

Nguyên nhân được xác định do đối tượng mâu thuẫn trong gia đình.

Hậu quả, bà Đ.T.G. phải đi điều trị, cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp, TP Hải Phòng.

Ngay sau khi gây án, Trần Toàn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.