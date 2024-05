Em đến nhà đâm chết anh trai

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Facebook

Ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xóm 3, xã Viên Thành, huyện Yên Thành.

Trước đó, vào tối 13-5, do mâu thuẫn Bùi Văn Thuận (60 tuổi, trú xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã dùng dao đâm ông B.V.H. (75 tuổi, trú xã Viên Thành) tử vong tại nhà.

Phát hiện sự việc, 2 người hàng xóm vào can ngăn cũng bị Thuận dùng dao tấn công khiến các nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay trong đêm, lực lượng công an đã bắt được đối tượng Thuận khi đang lẩn trốn ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, cách hiện trường gây án khoảng 50 km.

Được biết, nghi phạm Thuận là em trai nạn nhân B.V.H.. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.