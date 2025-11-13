HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Em gái liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải được tuyển dụng vào ngành công an

Tr.Đức

(NLĐO0- Chị Nguyễn Thị Xuân (em gái liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải) được tuyển dụng vào công tác tại Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên

Ngày 10-11, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên có quyết định về việc tuyển dụng cán bộ đối với thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải - nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, người đã anh dũng hy sinh trong đấu tranh truy bắt các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào ngày 17-4-2025.

Em gái liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải được tuyển dụng vào ngành Công an tỉnh Hưng Yên - Ảnh 1.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm của liệt sĩ, thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, chị Nguyễn Thị Xuân, (SN 2002, tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính, ngân hàng - Đại học Thương mại), là em gái ruột của liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải, được tuyển chọn và bố trí công tác tại Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên.

Các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn thực hiện theo Thông tư 21/2023/TT-BCA ngày 22-6-2023 của Bộ trưởng Bộ Công an tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân dưới hình thức tạm tuyển 6 tháng. Sau thời gian trên, chị Nguyễn Thị Xuân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao sẽ được xem xét chuyển vào biên chế chính thức.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu và đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Tối 17-4-2025, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel thuộc tổ 10, khu 10, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ được 16 bánh heroin.

Những đối tượng còn lại đã nổ súng tấn công chống trả lực lượng công an khiến thượng úy Nguyễn Đăng Khải (SN 1996, quê quán xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên), cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Ninh trọng thương. Dù được đồng đội nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, thượng úy Khải đã anh dũng hy sinh.

Em gái liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải được tuyển dụng vào ngành Công an tỉnh Hưng Yên - Ảnh 2.

Liệt sĩ, thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên thiếu tá đối với liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải.

Ngày 19-4, tại xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương chiến công hạng Nhất và bằng ''Tổ quốc ghi công'' cho thân nhân thiếu tá, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải.

Việc tuyển dụng chị Nguyễn Thị Xuân vào công tác trong lực lượng công an nhân dân thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên và cũng là sự tri ân, động viên thân nhân gia đình liệt sĩ vượt qua nỗi đau, mất mát để sớm ổn định cuộc sống.

Điều tra mở rộng vụ án ma túy khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh

Điều tra mở rộng vụ án ma túy khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh

(NLĐO)- Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long yêu cầu tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, điều tra mở rộng, xử lý triệt để các đối tượng liên quan

Bắt thêm 3 đối tượng trong chuyên án ma túy khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh

(NLĐO)- Công an tỉnh Quảng Ninh bắt thêm 3 đối tượng, thu giữ thêm 13 bánh heroin trong chuyên án ma tuý khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Bắt thêm 8 đối tượng trong chuyên án ma túy khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh

(NLĐO)- Đến nay, công an đã khởi tố 13 bị can với 6 tội danh, gồm: Giết người; mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; che giấu tội phạm

