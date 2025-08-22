"Em gái Trấn Thành" Uyển Ân sánh vai Ma Ran Đô

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Em gái Trấn Thành" Uyển Ân sánh vai Ma Ran Đô

Minh Khuê

(NLĐO) – Uyển Ân và Ma Ran Đô tham gia lồng tiếng cho cặp đôi chính trong phim Hàn Quốc "Em xinh tinh quái".

Uyển Ân và Ma Ran Đô lần đầu thử sức lồng tiếng phim

Ngày 22-8, CJ HK Entertainment công bố phim "Em xinh tinh quái" sẽ phát hành tại Việt Nam với phiên bản lồng tiếng bên cạnh bản phụ đề.

Trong đó, Uyển Ân đảm nhận vai Sun Ji (YoonA đóng) và Ma Ran Đô đảm nhận vai Gil Gu (Ahn Bo-hyun đóng) - cặp nam nữ chính của phim. Ngoài ra, TikToker Khuyến Dương (còn gọi là Chị Phiến) lồng tiếng vai pháp sư trừ tà.

"Em gái Trấn Thành" Uyển Ân sánh vai Ma Ran Đô - Ảnh 1.

Uyển Ân lồng tiếng cho nhân vật nữ chính Sun Ji do YoonA đóng

Đây là lần đầu tiên Uyển Ân thử sức lĩnh vực lồng tiếng. Nhân vật Sun Ji có hai sắc thái hoàn toàn trái ngược giữa ban ngày và ban đêm. Đây là trải nghiệm mới mẻ, mang đến cho Uyển Ân nhiều cảm xúc thú vị.

"Em gái Trấn Thành" thổ lộ: "Tôi nghĩ Sun Ji là vai diễn thú vị, có phần "điên" như người han nhân cách. Ban ngày cô ấy dịu dàng, ban đêm lại hóa tinh quái, khó mà lường trước được. Tôi nghĩ cả hai mặt này đều hấp dẫn và cũng có nét giống tôi ngoài đời. Cá nhân tôi đặc biệt thích màu sắc của nhân vật lúc về đêm: vừa tinh nghịch, vừa lạ lẫm, có chút "điên khùng" đáng yêu nhưng cũng ẩn chứa chiều sâu cảm xúc đặc biệt".

"Em xinh tinh quái" là câu chuyện "dở khóc dở cười" của một cặp đôi hàng xóm

Nam diễn viên Ma Ran Đô cũng lần đầu lấn sân sang vai trò lồng tiếng với vai Gil Gu - nhân vật do Ahn Bo-hyun thủ vai, một chàng trai khờ khạo nhưng tốt bụng và giàu tình cảm. Với chất giọng trầm ấm đặc trưng, Ma Ran Đô như được "đo ni đóng giày" cho vai diễn này.

"Em gái Trấn Thành" Uyển Ân sánh vai Ma Ran Đô - Ảnh 2.

Ma Ran Đô lồng tiếng vai Gil Gu

"Em gái Trấn Thành" Uyển Ân sánh vai Ma Ran Đô - Ảnh 3.

"Bộ ba" diễn viên Việt lồng tiếng "Em xinh tinh quái"

"Em gái Trấn Thành" Uyển Ân sánh vai Ma Ran Đô - Ảnh 4.

Một số cảnh trong phim

"Em gái Trấn Thành" Uyển Ân sánh vai Ma Ran Đô - Ảnh 5.

Sun Ji ban ngày dễ thương, dịu dàng

"Em gái Trấn Thành" Uyển Ân sánh vai Ma Ran Đô - Ảnh 6.

Cô trở nên tinh quái vào ban đêm

"Lần đầu tham gia lồng tiếng thực sự là thử thách rất khó đối với tôi, khác xa so với những gì đã được học trước đây về diễn xuất. Khi diễn trực tiếp sẽ có nhiều yếu tố bổ trợ giúp tôi thoại một cách tự nhiên hơn, còn với lồng tiếng thì phải điều chỉnh lực, cách thoại và đặc biệt là sử dụng rất nhiều năng lượng để truyền tải đúng tâm lý nhân vật" – Ma Ran Đô kể.

"Em xinh tinh quái" xoay quanh câu chuyện "dở khóc dở cười" của đôi hàng xóm Sun Ji và Gil Gu. Chàng trai thất nghiệp Gil Gu trúng tiếng sét ái tình với cô hàng xóm xinh đẹp nhưng sốc nặng khi phát hiện Sun Ji ban ngày dịu dàng nhưng ban đêm lại hung hăng vào mỗi 2 giờ sáng.

Uyển Ân là nữ diễn viên được khán giả biết đến với những phim: "Nhà bà Nữ", "Mai", "Cô dâu hào môn", "Bộ tứ báo thủ"… Ma Ran Đô ghi dấu với màn ảnh rộng qua phim "Nụ hôn bạc tỉ", "Tiệm ăn của quỷ"...

"Em xinh tinh quái" mở suất chiếu sớm dịp lễ Quốc Khánh với các ngày 1 đến 4-9 và chính thức khởi chiếu từ 5-9.

Tin liên quan

Thu Trang hóa mẹ chồng giàu sang, đối đầu Uyển Ân

Thu Trang hóa mẹ chồng giàu sang, đối đầu Uyển Ân

(NLĐO) - Nữ diễn viên Thu Trang vào vai bà Phượng, mẹ chồng nhân vật Tú Lạc do Uyển Ân thể hiện trong phim "Cô dâu hào môn" do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn.

Huỳnh Uyển Ân: "Tôi không ngại cảnh nóng!"

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân tự thấy bản thân còn rất nhiều thiếu sót, cần được cải thiện và hoàn thiện. "Tôi luôn học hỏi và cố gắng để bản thân tốt hơn mỗi ngày!" - Ngọc nhi của "Nhà bà Nữ" khẳng định.

Em gái Trấn Thành Uyển Ân Ma Ran Đô Chị Phiến lồng tiếng phim Em xinh tinh quái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo