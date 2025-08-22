"Em gái Trấn Thành" Uyển Ân sánh vai Ma Ran Đô

Uyển Ân và Ma Ran Đô lần đầu thử sức lồng tiếng phim

Ngày 22-8, CJ HK Entertainment công bố phim "Em xinh tinh quái" sẽ phát hành tại Việt Nam với phiên bản lồng tiếng bên cạnh bản phụ đề.

Trong đó, Uyển Ân đảm nhận vai Sun Ji (YoonA đóng) và Ma Ran Đô đảm nhận vai Gil Gu (Ahn Bo-hyun đóng) - cặp nam nữ chính của phim. Ngoài ra, TikToker Khuyến Dương (còn gọi là Chị Phiến) lồng tiếng vai pháp sư trừ tà.

Uyển Ân lồng tiếng cho nhân vật nữ chính Sun Ji do YoonA đóng

Đây là lần đầu tiên Uyển Ân thử sức lĩnh vực lồng tiếng. Nhân vật Sun Ji có hai sắc thái hoàn toàn trái ngược giữa ban ngày và ban đêm. Đây là trải nghiệm mới mẻ, mang đến cho Uyển Ân nhiều cảm xúc thú vị.

"Em gái Trấn Thành" thổ lộ: "Tôi nghĩ Sun Ji là vai diễn thú vị, có phần "điên" như người han nhân cách. Ban ngày cô ấy dịu dàng, ban đêm lại hóa tinh quái, khó mà lường trước được. Tôi nghĩ cả hai mặt này đều hấp dẫn và cũng có nét giống tôi ngoài đời. Cá nhân tôi đặc biệt thích màu sắc của nhân vật lúc về đêm: vừa tinh nghịch, vừa lạ lẫm, có chút "điên khùng" đáng yêu nhưng cũng ẩn chứa chiều sâu cảm xúc đặc biệt".

"Em xinh tinh quái" là câu chuyện "dở khóc dở cười" của một cặp đôi hàng xóm

Nam diễn viên Ma Ran Đô cũng lần đầu lấn sân sang vai trò lồng tiếng với vai Gil Gu - nhân vật do Ahn Bo-hyun thủ vai, một chàng trai khờ khạo nhưng tốt bụng và giàu tình cảm. Với chất giọng trầm ấm đặc trưng, Ma Ran Đô như được "đo ni đóng giày" cho vai diễn này.

Ma Ran Đô lồng tiếng vai Gil Gu

"Bộ ba" diễn viên Việt lồng tiếng "Em xinh tinh quái"

Một số cảnh trong phim

Sun Ji ban ngày dễ thương, dịu dàng

Cô trở nên tinh quái vào ban đêm

"Lần đầu tham gia lồng tiếng thực sự là thử thách rất khó đối với tôi, khác xa so với những gì đã được học trước đây về diễn xuất. Khi diễn trực tiếp sẽ có nhiều yếu tố bổ trợ giúp tôi thoại một cách tự nhiên hơn, còn với lồng tiếng thì phải điều chỉnh lực, cách thoại và đặc biệt là sử dụng rất nhiều năng lượng để truyền tải đúng tâm lý nhân vật" – Ma Ran Đô kể.

"Em xinh tinh quái" xoay quanh câu chuyện "dở khóc dở cười" của đôi hàng xóm Sun Ji và Gil Gu. Chàng trai thất nghiệp Gil Gu trúng tiếng sét ái tình với cô hàng xóm xinh đẹp nhưng sốc nặng khi phát hiện Sun Ji ban ngày dịu dàng nhưng ban đêm lại hung hăng vào mỗi 2 giờ sáng.

Uyển Ân là nữ diễn viên được khán giả biết đến với những phim: "Nhà bà Nữ", "Mai", "Cô dâu hào môn", "Bộ tứ báo thủ"… Ma Ran Đô ghi dấu với màn ảnh rộng qua phim "Nụ hôn bạc tỉ", "Tiệm ăn của quỷ"...

"Em xinh tinh quái" mở suất chiếu sớm dịp lễ Quốc Khánh với các ngày 1 đến 4-9 và chính thức khởi chiếu từ 5-9.