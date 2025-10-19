HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Em trai 4 lần trộm vàng của chị ruột để nạp tiền chơi game

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Vì thiếu tiền chơi game, Trần Đăng Thành đã nhiều lần lén lấy vàng trong két sắt của chị ruột, tổng trị giá khoảng 45 triệu đồng

Ngày 19-10, tin từ Công an xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chuyển hồ sơ, tang vật vụ việc trộm cắp tài sản cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 16-10, Công an xã Trà Tân tiếp nhận tin báo của chị Trần Thị Thúy Hằng (SN 1992; trú thôn 3, xã Trà Tân) về việc nhà chị bị kẻ gian đột nhập, mở két sắt lấy trộm 1 sợi dây chuyền, 1 vòng đeo tay và 2 nhẫn vàng, tổng giá trị khoảng 45 triệu đồng.

Em trai 4 lần trộm vàng của chị ruột để chơi game - Ảnh 1.

Trần Đăng Thành tại hiện trường vụ việc. Ảnh: CALĐ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Trà Tân tiến hành khám nghiệm, thu thập lời khai của người bị hại và những người liên quan.

Chỉ sau một thời gian ngắn, Công an xã Trà Tân đã xác định được đối tượng khả nghi là Trần Đăng Thành (SN 1995), em ruột của chị Hằng.

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận đã trộm cắp tài sản.

Đến nay, Thành đã 4 lần trộm cắp tài sản của chị Hằng đem đi bán lấy tiền để chơi game và tiêu xài cá nhân.

