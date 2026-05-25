Pháp luật

Ép bạn uống rượu, người đàn ông bị đánh tử vong

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Đang ngủ thì bị bạn nhậu lay dậy ép uống rượu tiếp, người đàn ông bực tức lấy cây gỗ cao su đánh vào đầu nạn nhân.

Ngày 25-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với A Tôn (SN 2004, trú xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi đánh tử vong bạn nhậu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ sáng sớm ngày 8-5, A Tôn đến nhà người bạn cùng thôn để uống rượu. 

Tới trưa cùng ngày, người bạn không uống rượu nữa nên A Tôn tìm đến nhà A.Q (SN 1998, trú cùng thôn) tiếp tục uống rượu. Tại đây, ngoài chủ nhà còn có A.V (SN 1991, trú cùng thôn).

- Ảnh 1.

Đối tượng A Tôn bị bắt sau khi đánh bạn nhậu tử vong

Sau khi uống rượu một lúc, A Tôn nằm ngủ ở hiên nhà của A.Q. 

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, A.V gọi A Tôn dậy để tiếp tục uống rượu. A Tôn nói không uống được nữa và từ chối thì A.V dùng chân hất vào người để gọi A Tôn dậy.

Lúc này, A Tôn bật dậy cầm một khúc gỗ cao su đánh một phát vào đầu của A.V rồi bỏ trốn. Riêng A.V được người nhà đưa đến trạm y tế xã để khâu vết thương và trở về nhà. Tuy nhiên, đến khoảng 7 giờ ngày 9-5, A.V có biểu hiện bất thường nên được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Qua xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ A Tôn để phục vụ công tác điều tra.

Bị khởi tố vì cho bạn nhậu mượn xe máy dẫn đến tai nạn 2 người chết

(NLĐO) - Cho bạn nhậu cùng mượn xe máy đi đón bạn gái, người này bị tai nạn tử vong, nam thanh niên bị khởi tố

Điều khiển ô tô đâm vào bạn nhậu chấn thương sọ não

(NLĐO)- Mâu thuẫn trong cuộc rượu, Phạm Xuân Trường ở Hà Tĩnh đã dùng ô tô đuổi theo rồi đâm vào xe máy của bạn nhậu khiến 1 người bị chấn thương sọ não.

Bị chửi và đánh vì ép phụ nữ uống bia, người đàn ông đâm chết bạn nhậu

(NLĐO) – Bực tức vì bị chửi và đánh về việc ép phụ nữ uống bia, một người đàn ông ở Bình Định đã đâm chết người ngồi nhậu với mình.

