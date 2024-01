Ép buộc người khác uống rượu, bia có bị phạt?

(NLĐO) – Chiều 7-10, tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức, Công an tỉnh Đắk Nông đã thông tin chính thức việc một cán bộ công an tại phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) gây tai nạn chết người.