Erling Haaland đóng phim quảng cáo như siêu anh hùng

Tháng 10-2023, Erling Haaland đã sát cánh cùng ngôi sao bóng rổ LeBron James trong một buổi chụp hình quảng cáo cho Beats, như một thông điệp về việc anh sẽ hợp tác cùng sản phẩm headphones (tai nghe) nổi tiếng thế giới này.

Bộ ảnh được đặt tên "The King and the Viking" (Hoàng đế và tộc Viking), nhắc nhớ nguồn gốc quê hương Na Uy của Haaland.



Chuẩn bị xuất phát cùng bầy sói rừng Na Uy

Lần này, ngôi sao của Man City vào vai nhân vật chính trong clip quảng cáo sản phẩm "Beats by Dre" với slogan "Bình thường là dành cho tất cả mọi người".

Clip được hình trong các cánh rừng Na Uy thể hiện sức mạnh của nhân vật chính Haaland bên cạnh sự hài hước cũng như tính cách lầm lì đến lạnh lẽo của anh.

Xem Haaland đóng phim như siêu anh hùng:

Trong clip, Haaland thực hiện động tác chống đẩy trên mặt suối lởm chởm đá, chạy trên các cung đường phủ tuyết mùa đông, dùng rìu chặt gỗ như một tiều phu thực thụ rồi hất khúc gỗ thành đống giống như một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tập sút phạt.

Anh khiến một thân cây xoay tròn trên mặt nước bằng những động tác của các võ sĩ luyện công, thực hiện động tác kéo xà trên mỏm núi đá cheo leo, xuất phát chạy cùng bầy sói rừng, bước đi trên thảm than nóng rực trước khi kết thúc với cảnh chàng trai 24 tuổi ngồi trong tuyết phủ kín đến thắt lưng, ung dung đeo bộ headphones Beats để nghe nhạc giữa mênh mông đất trời.

Haaland nghe nhạc giữa mênh mông đất trời

Đoạn clip dài 66 giây và trong suốt hành trình của Haaland, không thiếu bóng dáng các sản phẩm Beats mà tiền đạo này yêu thích, bao gồm Beats Fit Pro, Beats Solo 4 và Beats Pill.

Haaland cho biết: "Sự đa dạng của các sản phẩm Beats giúp tôi có động lực, vì vậy việc hợp tác thực hiện bộ phim mới này ở Na Uy thật tuyệt vời".

Kéo xà trên mỏm đá cheo leo

Mối quan hệ hợp tác của Haaland với Beats không mâu thuẫn với những thỏa thuận giữa anh và các thương hiệu khác như Samsung, Viaplay, Hyperice, Breitling và Dolce & Gabbana.

Haaland cũng đang sở hữu bản thỏa thuận trị giá 200 triệu bảng với Nike kéo dài trong hơn 10 năm bên cạnh việc "bỏ túi" hơn 850.000 bảng mỗi tuần tại Man City nhờ những khoản thưởng béo bở trong hợp đồng.

Erling Haaland sở hữu thể lực dồi dào và mạnh mẽ nhờ chăm chỉ luyện tập

Mùa này, Erling Haaland đã ghi tổng cộng 22 bàn thắng cho Man City và tuyển quốc gia Na Uy, trong đó có cú hat-trick thứ 25 trong sự nghiệp khi Na Uy đánh bại Kazakhstan 5-0 tại Nations League cuối tuần trước.