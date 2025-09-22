Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), đôi tuyển đến từ Đài Bắc Trung Hoa CTBC Flying Oyster (CFO) đã đánh bại chủ nhà Team Secret Whales (TSW) với tỉ số 3-0 trong trận chung kết tổng LCP 2025, khép lại tuần lễ Finals Weekend đầy cảm xúc.

Bản lĩnh "Biệt đội hàu bay"

Ngay ván đầu tiên, TSW nhập cuộc tự tin, tạo được lợi thế ở giai đoạn đầu nhờ khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, những sai lầm trong di chuyển và phối hợp đã khiến đại diện Việt Nam đánh mất thế trận. CFO tận dụng triệt để, lội ngược dòng thành công và dẫn trước 1-0.

Tuyển thủ HongQ nhận danh hiệu FMVP của trận đấu. (Ảnh: LoL Esports VN)

Sang ván 2, đội tuyển đến từ Đài Bắc Trung Hoa tiếp tục thể hiện sự vượt trội. CFO kiểm soát toàn bộ bản đồ, chủ động trong mọi pha giao tranh tổng. Dù TSW nỗ lực chống trả, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về đối thủ.

Ở ván quyết định, áp lực khiến TSW lựa chọn lối đánh nhanh, tìm kiếm sự bất ngờ bằng những pha giao tranh sớm.

Nhưng CFO vẫn giữ được sự chững chạc và bản lĩnh. Ngôi sao HongQ thi đấu bùng nổ, liên tục tạo đột biến và khép lại trận đấu với chiến thắng tuyệt đối 3-0, đồng thời nhận danh hiệu FMVP.

Cột mốc lịch sử của Esports Việt Nam

Thất bại ở trận chung kết không làm lu mờ dấu ấn của TSW. Lần đầu tiên, một đội tuyển Việt Nam tiến vào chung kết LCP - giải đấu lớn nhất khu vực, đối đầu trực diện với những ông lớn hàng đầu. Quan trọng hơn, TSW đã giành tấm vé trực tiếp đến Chung kết Thế giới 2025, mở ra chương mới cho Liên minh Huyền thoại Việt Nam.

Đội tuyển TWS lần đầu tiên góp mặt tại một trận chung kết khu vực. (Ảnh: LoL Esports VN)



