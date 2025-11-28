Essensia Broadway chính thức khởi công: Khai mở đại lộ Art-Urban đầu tiên của khu Nam thành phố

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Bất động sản

Essensia Broadway chính thức khởi công: Khai mở đại lộ Art-Urban đầu tiên của khu Nam thành phố

L.Hoàng

Công ty CP Địa ốc Phú Long tổ chức lễ khởi công Essensia Broadway - Phố thương mại và nghệ thuật đương đại chủ đề “Sải bước thời thượng - Bật chất sống riêng”.

Đây là dự án thứ ba trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn được triển khai, tiếp nối Essensia Sky và Essensia Parkway.

- Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án Essensia Broadway với chủ đề "Sải bước thời thượng - Bật chất sống riêng". Ảnh: Phú Long

Phát biểu tại buổi lễ vào ngày 28-11, ông Anthony Simon Dowden - Phó Tổng Giám đốc Công ty Phú Long - cho biết, Essensia Broadway được khởi công theo định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp, tập trung vào những dự án chất lượng có khả năng đóng góp thiết thực cho tiến trình phát triển đô thị của khu Nam thành phố với trọng tâm là Nhà Bè.

"Với Essensia Broadway, Phú Long mong muốn mang đến một đại lộ Art-Urban - Phố thương mại và nghệ thuật đương đại đầu tiên của Nam Sài Gòn. Tại đây, ánh sáng, âm thanh và nhịp sống đô thị sẽ trở thành chất liệu đắt giá góp phần tạo nên một phong cách sống rực rỡ, hiện đại và đầy năng lượng. Chúng tôi cam kết xây dựng dự án với các giá trị vượt trội cho khu Nam thành phố và cộng đồng cư dân tương lai", ông Anthony Simon Dowden nhấn mạnh.

- Ảnh 2.

Ông Anthony Simon Dowden - Phó Tổng Giám đốc Công ty Phú Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phú Long

Lấy cảm hứng từ tinh thần nhạc kịch Broadway và phong cách thiết kế Art-Deco, Essensia Broadway được định vị như một thị trấn sôi động, nơi yếu tố thương mại hòa quyện cùng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại để hình thành một khu phố giao thương sầm uất và giàu bản sắc.

"Nếu Broadway là biểu tượng của những vở diễn bất tận, nơi tài năng và đam mê được thăng hoa thì Art-Deco chính là phiên bản đời sống của sân khấu ấy - một bản trường ca kiến trúc. Từng đường nét, màu sắc và chất liệu đều góp phần kể câu chuyện của riêng mình", ông Ashvinkumar Kantilal - Giám đốc Điều hành Tập đoàn - Khối Kiến trúc Ong&Ong chia sẻ.

- Ảnh 3.

Ông Ashvinkumar Kantilal - Giám đốc Điều hành Tập đoàn - Khối Kiến trúc Ong&Ong chia sẻ về phong cách thiết kế của đại lộ Art-Urban. Ảnh: Phú Long

Khác với những không gian chỉ thuần túy về công năng, Art-Deco biến mọi khoảnh khắc thường nhật của cư dân Essensia Broadway thành một màn trình diễn. Ở lớp thiết kế bên ngoài, các yếu tố ánh sáng, hình khối kiến trúc, tổ chức mặt phố và nhịp điệu cảnh quan đều được khai thác như những chất liệu đô thị mới. Đi vào bên trong, mỗi căn nhà, khoảng sáng và chi tiết nội thất đều hướng tới sự chỉn chu về thẩm mỹ, gợi mở cá tính chủ nhân và tạo nên một môi trường sống hiện đại, thời thượng mà vẫn chan hòa cảm xúc.

"Hơi thở nghệ thuật và tinh thần văn hóa đương đại sẽ trở thành ADN của Essensia Broadway. Dự án mang đến một "sân khấu mở" để cư dân thể hiện gu thẩm mỹ, phong thái và dấu ấn riêng trong nhịp sống hằng ngày", ông Ashvinkumar Kantilal cho biết.

- Ảnh 4.

Essensia Broadway thu hút sự quan tâm của các khách mời tham dự sự kiện. Ảnh: Phú Long

Essensia Broadway là một trong số ít dự án thấp tầng được khởi công tại khu Nam trong giai đoạn hiện nay. Trên quy mô hơn 25.000 m², với mật độ xây dựng chỉ 42%, Nhà phát triển Phú Long cung cấp ra thị trường 31 căn nhà phố thương mại (172,5 - 393 m²) và 56 căn nhà phố liền kề (154 - 335,5 m²). Tất cả sản phẩm đều được phát triển theo định hướng đa công năng, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu an cư, kinh doanh, đầu tư hoặc làm văn phòng nhằm phù hợp với xu hướng thay đổi phong cách sống và mô hình làm việc hiện đại.

Phần diện tích còn lại được quy hoạch cho hệ thống tiện ích, cảnh quan cây xanh và mặt nước. Nổi bật trong đó là công viên và quảng trường gồm 8 phân khu chức năng, hồ bơi thác nước sợi quang học cùng Clubhouse - tiện ích quan trọng nhất dự án. Với không gian khác biệt và đầy đủ tiện nghi, Clubhouse sẽ là điểm dừng chân lý tưởng sau những giờ làm việc căng thẳng, giúp cư dân tái tạo năng lượng, tận hưởng sự an yên và kết nối với cộng đồng.

- Ảnh 5.

Trải nghiệm mô hình dự án, “chị đẹp” Hồng Nhung bày tỏ sự yêu thích trước không gian giàu tính nghệ thuật của Essensia Broadway. Ảnh: Phú Long

Đặc biệt, với vị thế vàng khi tọa lạc trên 60 m mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, nằm ngay trung tâm quần thể đô thị Celesta và đối diện khu dân cư Branded Residences là Essensia Sky and Parkway Saigon WorldHotels Residences; Essensia Broadway thừa hưởng lưu lượng dân cư ổn định, tiềm năng thương mại cao và dư địa tăng trưởng giá trị bền vững trong trung và dài hạn. Bên cạnh đó, dự án cách trạm dừng Metro số 4 chỉ gần 1 km, giúp gia tăng kết nối khu vực và tạo tiền đề hình thành dòng chảy thương mại - giải trí sôi động trong tương lai.

- Ảnh 6.

Phối cảnh dự án Essensia Broadway - Dấu ấn mới trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn. Ảnh: Phú Long

Nhờ những lợi thế này, Essensia Broadway đặc biệt phù hợp để phát triển một tuyến phố thương mại - nghệ thuật mang tính điểm đến cho khu Nam TP HCM, nhất là trong bối cảnh khu vực đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng, dân số và chuẩn sống. Điều đó đòi hỏi các dự án bất động sản không chỉ cung cấp một nơi an cư đơn thuần mà phải kiến tạo những không gian sống có bản sắc và khả năng định danh đô thị.

Phát triển bền vững phong cách sống
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo