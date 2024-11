Essensia Sky kiến tạo tiêu chuẩn sống bền vững từ vật liệu xây dựng

Sáng kiến mới giúp xanh hóa công trình

Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), ngành xây dựng chiếm đến 39% lượng phát thải CO 2 toàn cầu và khoảng 11% trong số này đến từ việc sản xuất vật liệu xây dựng chính, trong đó có xi măng. Để bảo vệ môi trường, việc giảm phát thải carbon trong quá trình sản xuất xi măng là điều cấp thiết.

Nhiều nhà phát triển bất động sản tại Việt Nam đang tích cực tìm kiếm giải pháp giảm phát thải CO 2 , từ sử dụng nguyên vật liệu xanh đến tận dụng tài nguyên thiên nhiên trong suốt vòng đời công trình. Trong đó, bê tông khoáng hóa carbon là một sáng kiến mới trong lĩnh vực xây dựng.

Giảm thiểu lượng Carbon thải ra môi trường đang trở thành giải pháp xanh trong lĩnh vực bất động sản, Trong ảnh là 1 góc khu đô thị Dragon City (Nhà Bè). Ảnh: PL

Công nghệ này dựa trên nguyên lý trộn carbon dioxide (CO 2 ) từ không khí hoặc nguồn thải vào bê tông dưới dạng canxi carbonat, khiến CO 2 bị "giam giữ" vĩnh viễn trong cấu trúc bê tông. Nghiên cứu của MIT cho thấy quá trình khoáng hóa carbon có thể hấp thụ đến 15% tổng lượng CO 2 phát sinh từ sản xuất xi măng, từ đó giúp giảm đáng kể lượng khí thải carbon của bê tông. Không chỉ làm giảm lượng khí nhà kính, sáng kiến này còn giúp giảm nhu cầu sử dụng xi măng mà vẫn không ảnh hưởng đặc tính cơ học của bê tông như kết cấu, độ bền vững.

Sáng kiến bê tông khoáng hóa carbon là minh chứng cho thấy các giải pháp xanh hóa lĩnh vực xây dựng ngày một cụ thể và dễ tiếp cận hơn. Vật liệu mới này cũng dần phổ biến trên thế giới, đồng thời được sử dụng tại một số dự án BĐS Việt Nam. Nổi bật là Essensia Sky - tòa tháp đôi đầu tiên của quần thể Essensia Nam Sài Gòn thuộc Dragon City - do Phú Long phát triển.

Essensia Sky - dự án bất động sản xanh và bền vững

Với mong muốn mang đến tổ ấm hạnh phúc - nơi nuôi dưỡng tâm hồn và đề cao giá trị sức khỏe cho cộng đồng cư dân, Phú Long đã kiến tạo Essensia Sky dựa trên bộ tiêu chuẩn bền vững.

Theo đó, chủ đầu tư ứng dụng công nghệ CarbonCure với bê tông hấp thụ carbon ở phần thân kết cấu tòa nhà, giúp giảm lượng phát thải carbon trong giai đoạn xây dựng. Khi đưa vào vận hành, bê tông bền vững còn có thể loại trừ hàng ngàn tấn carbon hàm chứa so với vật liệu thông thường, mang đến hiệu quả tương đương hàng trăm ngàn cây xanh trong 10 năm.

Essensia Sky ứng dụng công nghệ CarbonCure với bê tông hấp thụ carbon mang đến hiệu quả tương đương hàng trăm ngàn cây xanh trong 10 năm. Ảnh: PL

Bên cạnh đó, dự án được sử dụng các loại sơn thân thiện môi trường, góp phần đảm bảo sức khỏe cư dân. Hệ cửa kính an toàn giúp hạn chế tiếng ồn, giảm nhiệt đem lại không gian yên tĩnh, mát lành cần có để các thành viên trong gia đình được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Nếu vật liệu xây dựng xanh giúp nhà kiến tạo giảm thiểu tối đa khí thải carbon ngay từ đầu, thì việc áp dụng các biện pháp bù đắp là bước tiếp theo để hoàn thiện mục tiêu. Những nỗ lực giảm mật độ xây dựng, gia tăng diện tích cây xanh, mặt nước, thiết kế đón ánh sáng tự nhiên nhiều hơn để giảm tải sử dụng năng lượng… đã được nhà phát triển đưa ra từ quá trình hoạch định dự án.

Cư dân hạnh phúc được sống trong môi trường bền vững, ứng dụng tiện nghi công nghệ với các giải pháp xanh, thiết bị lọc nước uống tại vòi, đèn năng lượng mặt trời tại khu vực công cộng… sẽ đem đến một trải nghiệm sống bền vững, hiện đại và an toàn cho mọi cư dân.

Dưới bàn tay tài năng của các kiến trúc sư từ Tange Associates (Nhật Bản), các căn hộ Essensia Sky được thiết kế dựa trên tiêu chí giao hòa thiên nhiên, layout đa dạng, vuông vức, độ cao tầng lên đến 3,4 m, tất cả căn hộ đều có từ 2-4 mặt đón gió, tựa như những "biệt thự trên không" độc đáo, riêng tư và tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Để hoàn thiện hệ sinh thái sống xanh bền vững, chủ đầu tư tích hợp chuỗi 50 tiện ích nơi ngưỡng cửa, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chăm sóc sức khỏe, thể thao đến vui chơi, nghỉ dưỡng cho cư dân nhiều độ tuổi. Đặc biệt, dự án dành đến 70% diện tích xây dựng cho hệ tiện ích và mảng xanh đa tầng - điều rất ít dự án có thể sở hữu.

Hồ bơi vô cực điện phân muối cũng là một giải pháp xanh, sức khỏe mà Phú Long đầu tư cho cư dân của Essensia Sky

Thực tế, tầm nhìn phát triển bền vững luôn đi kèm nhiều thách thức. Nhưng với Phú Long, các khoản đầu tư này là cần thiết để thúc đẩy xu hướng xây dựng xanh và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực BĐS tại Việt Nam, nối dài hành trình kiến tạo các giá trị bền vững cho cộng đồng cư dân. Trên hết, đây là "giấy thông hành" để Phú Long tiếp cận các tiêu chí phát triển BĐS theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới việc chinh phục khách hàng khó tính nhất về yêu cầu không chỉ là chất lượng, tài chính… mà còn là nhân tố bền vững.

Ngày 16-11 vừa qua, Công ty Phú Long chính thức khai trương trung tâm kinh doanh Phu Long Pavilion nhằm mang đến cho khách hàng cơ hội tìm hiểu các dự án của công ty phát triển trên khắp cả nước với những trải nghiệm khác biệt, đồng thời "mục sở thị" nhà mẫu Essensia Sky, căn hộ xanh - sức khỏe đầu tiên trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ website https://essensia.com.vn/ hoặc hotline 1900 2266.