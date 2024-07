Euro 2024: HLV Deschamps tiết lộ thời điểm Mbappe được bỏ "mặt nạ"

PHÁP - BỈ: Bàn thua phút 85 khiến "Quỷ đỏ" tan nát

Mbappe bị chấn thương xương mũi ở trận Pháp thắng Áo 1-0 ngày ra quân Euro 2024. Anh nghỉ không thi đấu trận gặp Hà Lan và phải đeo mặt nạ bảo vệ từ trận gặp Ba Lan ở lượt cuối bảng D.

Mbappe rất nỗ lực

Tuy nhiên, sau chiến thắng nhọc nhằn trước Bỉ vào rạng sáng 2-7, HLV D.Deschamps thừa nhận tiền đạo đội trưởng của ông vẫn phải làm quen với mặt nạ. Nhà cầm quân 55 tuổi này nói: "Mồ hôi chảy ra và dính vào lớp mặt nạ khi thi đấu tiếp tục làm khó cậu ta. Mồ hôi chảy vào mắt và ảnh hưởng đến thị lực, chỉ 1/10 giây thôi nhưng cũng rất quan trọng".

Những gì thể hiên trong trận gặp Bỉ cho thấy Mbappe rất nỗ lực. Số 10 của đội Pháp di chuyển rộng, đột phá, xoay trở nhanh nhưng các pha dứt điểm vẫn thiếu độ chuẩn xác thường thấy. Rõ nhất là pha dứt điểm ở sát vòng 16,50 m, Mbappe đưa bóng đi vọt xà thay vì tìm vào khung thành như thường lệ.

Nhưng pha dứt điểm một chạm lại vọt xà khá xa

Mbappe tịt ngòi và chỉ mới ghi 1 bàn từ chấm phạt đền từ đầu giải. Pháp vượt qua Bỉ nhờ cú dứt điểm của tiền đạo vào sân thay người Muani, bóng đập chân trung vệ J. Vertonghen đổi hưởng đi vào lưới.

Như vậy là cả 3 bàn thắng của Pháp sau 4 trận, không có bàn thắng nào từ các tình huống bóng "sống". Trận Pháp thắng Áo, bàn thắng của họ cũng có phần may mắn khi cầu thủ Áo đá phản.

Ở trận đấu rạng sáng 2-7, các học trò HLV Deschamps tung tổng cộng 19 pha dứt điểm nhưng chỉ có 2 trúng mục tiêu và một vào lưới ở phút 85 như đã nhắc ở trên.

Số bàn thắng ít ỏi và tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng thấp là đề tài bàn tán nhiều trên báo chí Pháp và trong CĐV. Trước lượt trận vòng 1/8, Pháp và Bỉ là 2 đội có thành tích ghi bàn tệ nhất trong số 16 đội bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp.

Họ kém 7 bàn so với đội chủ nhà Đức, ứng viên dường như đang tạo được phong độ ngày càng tốt hơn qua từng trận.

HLV Deschamps biết rõ đội bị chỉ trích vì điều này nhưng cố lạc quan: "Nếu có bàn thắng từ chạm người đối thủ đổi hướng, thậm chí là bàn đá phản thì phải có ai đó dứt điểm chứ. Quan trọng là bóng vào lưới đối thủ".

Dù vậy, HLV Deschamps tin rằng Pháp tạo ra không ít cơ hội

Dù vây, HLV trưởng đội Pháp nhìn nhận đội phải cải thiện khâu ghi bàn: "Chúng tôi luôn có khả năng ghi bàn và ghi nhiều bàn hơn. Tôi biết chúng tôi vất vả từ lúc khởi đầu Euro nhưng các cầu thủ vẫn tạo ra cơ hội. Cả đội cần đảm bảo mọi thứ đi theo đúng kế hoạch nhưng không muốn việc ghi bàn trở thành rào cản tâm lý.

Bình luận trên BBC, cựu tiền vệ tuyển Anh Izzy Christensen nói: "Trong bóng đá, bạn phải tự tạo ra vận may. Tôi nghĩ Pháp sẽ không may mắn hơn nữa nếu không muốn tự chủ động tạo ra vấn may".

Vì thế, Mbappe và Dembele, Thuram phải bắt đầu tỏa sáng theo cách thông thường.