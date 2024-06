Euro 2024: Siêu dự bị lập công, Bồ Đào Nha giật 3 điểm từ tay CH Czech

Được đánh giá cao hơn nhiều so với CH Czech, Bồ Đào Nha nhập cuộc với tất cả sự hứng khởi của một ứng viên vô địch, kèm theo đó là một chút áp lực từ chiến thắng 3-1 của Thổ Nhĩ Kỳ trước Georgia ở trận đấu cùng bảng F trước đó.



Ronaldo đánh đầu bất thành ở phút thứ 7

Thực hiện 368 đường chuyền thành công, kiểm soát bóng đến 73% và có không dưới 5 cơ hội dứt điểm trúng đích, thế nhưng Bồ Đào Nha vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chơi rất kỷ luật của CH Czech do thủ thành Jindrich Stanek chỉ huy.

Pha bóng bỏ lỡ khó tin của Ronaldo

Cơ hội ghi bàn tốt nhất của Bồ Đào Nha thuộc về Cristiano Ronaldo ở phút 32 khi anh phá bẫy việt vị, thoát xuống nhận bóng từ đường chọc khe của Bruno Fernandes. Chỉ tiếc là trong tư thế đối mặt với Jindrich Stanek, Ronaldo lại không thể đánh bại chốt chặn cuối của tuyển CH Czech. Trước đó, Ronaldo cũng có pha đánh đầu trong vòng cấm bất thành từ đường chuyền của Rafael Leao.

Bồ Đào Nha phải hội ý gay gắt ở giờ nghỉ giữa hai hiệp

Kết quả 0-0 của hiệp một biến đây trở thành trận đầu tiên tại Euro 2024 không có bàn thắng nào được ghi trong 45 phút đầu. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, Bồ Đào Nha chợt làm khán giả lo lắng bởi ai cũng nghĩ đến viễn cảnh của một màn "ngựa về ngược".

Lukas Provod (14) ghi bàn mở tỉ số cho CH Czech bằng một siêu phẩm

Thật vậy, sau giờ nghỉ, dù vẫn phải nhường quyền kiểm soát bóng cho Bồ Đào Nha nhưng CH Czech đã tấn công nhiều hơn, thường xuyên đe dọa mành lưới của thủ thành Diogo Costa. Phút 62, từ tình huống đá phạt góc của CH Czech, bóng trôi qua hai tình huống bị các cầu thủ đôi bên can thiệp nhưng Vladimir Coufan vẫn nhanh chân chuyền bóng để Lukas Provod tung cú nã đại bác ở khoảng cách 20m, xé toang mành lưới Bồ Đào Nha.

Robin Hranac bị xô bóng vào chân thành bàn đá phản phút 69

Không còn đường lùi, Bồ Đào Nha tiếp tục tấn công dồn ép và có bàn gỡ hòa sau đó 7 phút. Từ pha treo bóng sâu về cuối sân của Vitinha, Rafael Leao đánh đầu cực mạnh vào trung lộ, nơi Ronaldo và Diogo Jota chực chờ sẵn. Trời mưa bóng trơn, thủ môn Stanek chọn giải pháp đẩy bóng cứu thua nhưng vô tình xô bóng thẳng vào chân trung vệ Robin Hranac và bóng bay ngược vào cầu môn nhà. 1-1 cho Bồ Đào Nha.

Diogo Jota ngỡ đã ghi bàn đưa Bồ Đào Nha vượt lên nếu không bị bắt lỗi việt vị

Trận đấu trở nên khẩn trương hơn khi càng về cuối. Phút 87, Diogo Jota đưa được bóng vào lưới CH Czech nhưng trọng tài từ chối công nhận bàn thắng do lỗi việt vị của Ronaldo. Phút 90, HLV Roberto Martinez tung thêm Pedro Neto và Francisco Conceicao vào sân và chính bộ đôi này đã cùng nhau lập công khi chỉ vừa có mặt trên sân chỉ vài chục giây.

Francisco Conceicao (26) ghi bàn ấn định chiến thắng cho Bồ Đào Nha

Pedro Neto cướp bóng từ một hậu vệ CH Czech bên biên trái và mạnh mẽ cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa trước khi tung ra đường chuyền vào trong. Vẫn là trung vệ Robin Hranac đỡ bóng hụt và Francisco Conceicao không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn quyết định cho Bồ Đào Nha ở phút 90+2.

Chân sút 21 tuổi Conceicao ghi bàn đầu tiên trong màu áo Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha thắng 2-1 nghẹt thở trong ngày Ronaldo khát khao tìm kiếm bàn thắng cho chính mình. Họ chỉ xếp nhì bảng do kém hiệu số so với Thổ Nhĩ Kỳ, chính là đối thủ được dự báo sẽ cạnh tranh tấm vé nhất bảng với đoàn quân do Ronaldo làm thủ lĩnh.

.