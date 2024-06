EURO 2024: Tuyển Anh "ôm hận" vì siêu phẩm của Hjulmand

Tuyển Đan Mạch và tuyển Anh không xa lạ nhau khi phần lớn các tuyển thủ của đôi bên là những đồng đội đang thi đấu tại Giải Ngoại hạng Anh. Vì vậy, dù bị đánh giá thấp hơn về đẳng cấp song những "chú lính chì" đã có màn trình diễn ấn tượng hơn "Tam sư", thậm chí kém may mắn khi chỉ có 1 điểm sau 90 phút thi đấu.

Tuyển Anh và Đan Mạch quá am hiểu nhau trong lần so tài trên sân Deutsche Bank Park

Chạm trán Đan Mạch, HLV Gareth Southgate giữ nguyên đội hình xuất phát của tuyển Anh như ở trận ra quân Euro 2024. Có lợi thế về sức trẻ song đội bóng xứ sương mù thua kém đối phương và kinh nghiệm thi đấu. Các học trò ông Southgate bế tắc trong việc triển khai tấn công trước trước lối chơi pressing tầm cao của Đan Mạch.

Tuyển Anh chủ động bắt nhịp và đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu, là những người mở tỉ số trận đấu. Hậu vệ Kyle Walker thể hiện khả năng bứt tốc khó tin để đoạt bóng trước mũi giày đối thủ ở cánh phải trước khi căng ngang vào khu vực 5m50, kiến tạo "ngon ăn" để Harry Kane dễ dàng đệm bóng vào lưới trống ở phút 18.

Harry Kane mở tỉ số cho tuyển Anh nhưng cũng là "tội đồ" khiến đội nhà bị gỡ hòa

Tuy nhiên, sau khi có lợi thế dẫn bàn, tuyển Anh chủ động giảm nhịp độ trận đấu, lùi sâu phòng ngự và nhường quyền kiểm soát thế trận cho Đan Mạch. Sai lầm này khiến "tam sư" phải trả giá đắt, khi Đan Mạch đẩy cao độ hình tấn công áp đảo và có bàn gỡ ở phút 34.

Từ sai lầm chuyền bóng vào trung lộ thiếu chuẩn xác của đội trưởng Harry Kane, bóng đến chân Morten Hjulmand và tiền vệ 24 tuổi đang khoác áo Sporting CP tung cú sút xa từ khoảng cách gần 30m, đưa bóng ghim vào góc xa khung thành, đánh bại thủ thành Jordan Pickford.

Morten Hjulmand tạo "siêu phẩm" trong khi đàn anh Eriksen làm tốt vai trò cầm trịch khu trung tuyến của Đan Mạch

Có bàn gỡ, những tuyển thủ Đan Mạch tự tin chơi đôi công và hoàn toàn lấn lướt các đồng nghiệp Anh ở những pha tranh chấp, kiểm soát bóng khu trung tuyến. Đáng chú ý, khả năng linh hoạt ở hàng tiền vệ, nơi có sự góp mặt của bộ đôi giàu kinh nghiệm Christian Eriksen và Hojbjerg giúp Đan Mạch cầm nhịp trận đấu, tạo vô số tình huống nguy hiểm về khung thành đối phương.

Xem cách di chuyển và khả năng điều phối bóng nhạy bén của Eriksen, ít ai nghĩ rằng tuyển thủ này đã 32 tuổi và từng đối mặt nguy cơ giải nghệ sớm vì bệnh tim. Đóng vai trò thu hồi bóng, đánh chặn từ xa và cung cấp bóng cho "nhạc trưởng" Eriksen là Hojbjerg, người được chấm điểm cao nhất trận đấu, đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Thầy trò ông Kasper Hjulmand xứng đáng có một chiến thắng

Hai tuyển thủ Đan Mạch đang chơi bóng ở Premier League lấn lướt dàn sao trẻ tuyển Anh, lần lượt khiến Phil Foden, Trent Alexander-Arnold hay Bukayo Saka phải rời sân sớm với nỗi thất vọng.

Thống kê trận đấu cho thấy nhỉnh hơn Anh về tỉ lệ kiểm soát bóng lẫn số lần dứt điểm. Tung 16 cú sút với 7 lần đưa bóng đi trúng đích, đoàn quân HLV Kasper Hjulmand xứng đáng có một chiến thắng nếu may mắn hơn.

Khác với trận ra quân, tuyển Anh gặp khó trong việc triển khai bóng từ sân nhà. Lối chơi áp sát của Đan Mạch cũng khiến hàng tiền vệ tuyển Anh liên tục bị bẻ gãy trong những lần phản công nhanh.

Trong khi đoàn quân của HLV Southgate may mắn giành được 1 điểm trước Đan Mạch

Harry Kane tuy ghi bàn song vẫn mờ nhạt trên hàng công của tuyển Anh trong phần lớn thời gian có mặt trên sân. Trong khi đó, Jude Bellingham gần như bị các hậu vệ cao lớn của Đan Mạch "bắt chết", không thể tạo đột biến bằng những pha bứt tốc qua người và dứt điểm sở trường. Phil Foden đã có 4 lần dứt điểm nhưng thiếu chuẩn xác. Là một chuyên gia sút xa nhưng tiền vệ Manchester City chỉ có một lần đưa bóng dội cột dọc khung thành thủ môn Kasper Schmeichel.

Hòa 1-1 chung cuộc, tuyển Anh vẫn vững ngôi đầu bảng C với 4 điểm, trong khi Đan Mạch vươn lên vị trí thứ 2 sau hai trận hòa liên tiếp. Nếu tiếp tục duy trì phong độ và đấu pháp chiến thuật như đã phô diễn trước tuyển Anh, những "chú lính chì" rộng cửa lọt vào vòng 1/8.

Ở lượt trận cuối bảng C, Đan Mạch sẽ chạm trán Serbia còn tuyển Anh so tài Slovenia. Kết quả lượt đấu vào ngày 26-6 sẽ phân định hai tấm vé của bảng C lọt vào vòng 1/8.