Eventista đạt giải vàng International Business Awards 2025

Đây là cột mốc quan trọng, không chỉ khẳng định năng lực công nghệ vượt trội mà còn đánh dấu bước tiến mới đưa Eventista sánh vai cùng những doanh nghiệp toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ và giải trí.

Giải Vàng đầu tiên tại Stevie® Awards 2025 - Giải thưởng quốc tế uy tín trong giới kinh doanh toàn cầu

Stevie Awards, với hơn 20 năm hình thành và phát triển, từ lâu đã được ví như "Oscar của giới kinh doanh" bởi tính minh bạch, quy mô và sự khắt khe trong tiêu chí xét duyệt, hàng năm thu hút từ 12.000 đề cử đến từ 78 quốc gia. Eventista, hệ sinh thái Công nghệ toàn diện tối ưu hóa doanh thu cho các sự kiện giải trí, vừa được vinh danh chính thức trở thành Gold Stevie® Winner tại International Business Awards® 2025 (IBA) cho những thành tựu trong việc tối ưu trải nghiệm số của khán giả và tạo ra dòng doanh thu bền vững cho hơn 600 nhà tổ chức sự kiện trong vòng 1 năm qua, đồng hành cùng các sự kiện và đấu trường nhan sắc hàng đầu tại hơn 30 quốc gia, tiêu biểu như Miss Earth, Miss Cosmo, Miss Global, Mister World, Miss Thailand, Mister USA, cùng nhiều phiên bản quốc gia của Miss Universe…

Theo Ban giám khảo, Eventista nổi bật ở khả năng đem lại sự minh bạch trong bình chọn và bán vé, đồng thời giúp các đơn vị tổ chức tối ưu doanh thu và nâng cao hiệu quả vận hành. Một thành viên hội đồng nhận xét: "Eventista đã đặt ra một chuẩn mực mới cho ngành sự kiện, kết hợp giữa công nghệ minh bạch và trải nghiệm người dùng, qua đó mang lại tác động rõ rệt tới hiệu quả kinh doanh của đối tác".

Khi công nghệ tái định nghĩa chuẩn mực ngành sự kiện giải trí

Được thành lập từ năm 2023, Eventista phát triển hệ sinh thái gồm hai sản phẩm chiến lược: 1Vote - nền tảng bình chọn trực tuyến theo thời gian thực và 1Zone - hệ thống phân phối vé và merchandise tích hợp toàn cầu. Các giải pháp này cho phép ban tổ chức triển khai website bình chọn hoặc bán vé chỉ trong vòng 24 giờ, hỗ trợ hơn 200 phương thức thanh toán tại 145 quốc gia, và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh công nghệ, Eventista còn định vị mình như một đối tác kinh doanh. Với sự đồng hành toàn diện với các nhà tổ chức sự kiện từ công nghệ, chiến lược truyền thông, tối ưu vận hành, việc khai thác tương tác của cộng đồng fan, nhiều sự kiện đã ghi nhận doanh thu từ bình chọn và vé đủ để bù đắp 30%-50% chi phí tổ chức, đồng thời giúp lưu lượng truy cập sự kiện tăng gấp nhiều lần so với cách vận hành truyền thống. Theo số liệu từ công ty, trong 1 năm phát triển, nền tảng này có hơn 3,6 triệu giao dịch thành công, ngoài ra, tại một số sự kiện có độ quan tâm lớn từ công chúng, có hơn 11 triệu lượt yêu cầu truy cập trong cùng 1 giây.

CEO Nguyễn Mạnh Toàn (bên phải) tại buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược với UniMedia tại Miss Cosmo 2025

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của kỷ nguyên số, ngành sự kiện giải trí đứng trước thách thức phải đổi mới để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khán giả. Chia sẻ về triết lý phát triển sản phẩm, anh Nguyễn Mạnh Toàn - CEO Eventista nhấn mạnh: "Công nghệ cần đứng phía sau sân khấu, để sự chú ý tập trung vào trải nghiệm của người hâm mộ. Chúng tôi không xây dựng giải pháp chỉ để phô diễn công nghệ, mà để kiến tạo những khoảnh khắc gắn kết khán giả và sự kiện". Chính hướng đi này đã giúp Eventista được thị trường ghi nhận không chỉ như một startup công nghệ, mà như một người kiến tạo trải nghiệm trong ngành giải trí.

CMO Nga Đoàn tại buổi lễ ký kết hợp tác với Sen Vàng Entertainment tại họp báo Miss Grand Vietnam 2025

Tín nhiệm từ những đối tác và tầm nhìn toàn cầu

Trong vòng hai năm, Eventista đã trở thành đối tác công nghệ tin cậy của nhiều sự kiện sắc đẹp và giải trí lớn. Các cuộc thi như Miss Universe Vietnam, Miss Grand Vietnam, Miss Earth, Miss Cosmo đều đã áp dụng hệ thống bình chọn và bán vé của công ty. Tại Thái Lan, Miss Thailand - một trong những đấu trường sắc đẹp uy tín nhất khu vực - ghi nhận hơn 2,6 triệu lượt bình chọn từ 8.900 giao dịch thành công, được xử lý qua hệ thống tích hợp đa dạng phương thức thanh toán nội địa và toàn cầu (Line Pay, TrueMoney Wallet, Thai QR Payment, Krungsri Bank, Apple Pay, Google Pay...) của Eventista.

CEO Nguyễn Mạnh Toàn (áo đen bên phải) và CMO Julia Đoàn (váy trắng bên trái) chụp hình cùng Đương kim Miss Thailand và Top 5 tại đêm chung kết

Chia sẻ về hợp tác này, bà Piyaporn Pui Sankosik - CEO TPN Global, đơn vị tổ chức Miss Thailand - nhận xét: "Chúng tôi rất vui mừng khi được hợp tác với Eventista. Hệ thống của họ mang lại sự minh bạch và rõ ràng tuyệt đối, đảm bảo tính chính xác và công bằng trong mọi kết quả bình chọn. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự uy tín, công bằng và cam kết chất lượng của họ. Chắc chắn trong tương lai, chúng tôi mong muốn tiếp tục xây dựng một mối quan hệ đối tác bền vững và lâu dài với Eventista".

Hiện diện tại hơn 30 quốc gia với mạng lưới 350+ đối tác chiến lược, Eventista tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng quy mô toàn cầu. Theo CEO Nguyễn Mạnh Toàn: "Giải Vàng danh giá tại International Business Awards vừa là vinh dự vừa là động lực để chúng tôi tiếp tục vươn xa. Chúng tôi tin tưởng rằng với nền tảng công nghệ vững chắc hiện tại và mạng lưới đối tác phát triển nhanh chóng, Eventista sẽ mở rộng quy mô mạnh mẽ, trở thành cái tên hàng đầu gắn liền với thành công của các sự kiện giải trí khắp thế giới".