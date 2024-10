EVN chưa "tiết lộ" doanh thu tăng thêm sau khi tăng giá điện

Ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết số liệu cụ thể về doanh thu tăng thêm của tập đoàn sau khi EVN điều chỉnh tăng giá điện sẽ được thông tin sau.

Đại diện EVN khẳng định việc điều chỉnh giá điện nhằm cân đối hài hòa đảm bảo an sinh xã hội và phát triển đất nước.



Lợi nhuận sau thuế toàn EVN năm 2023 âm 26.772 tỉ đồng, tăng lỗ 6.025 tỉ đồng so với năm 2022

"Kết quả lãi, lỗ của EVN trong năm nay sẽ được báo cáo sau, cùng với đẩy mạnh giải pháp tiết kiệm của tập đoàn" - ông Nam thông tin thêm tại họp báo.

Trong khi đó, trong lần tăng giá điện gần nhất 4,5% vào ngày 9-11-2023, tại họp báo, ông Nguyễn Đình Phước, Kế toán Trưởng EVN thông tin việc tăng giá giúp EVN thu thêm khoảng 3.200 tỉ đồng từ thời điểm đó tới cuối năm, giúp tập đoàn giảm một phần khó khăn của năm 2023.

Trong năm 2023, với hai lần tăng giá điện là 3% và 4,5%, doanh thu tăng thêm của ngành điện hơn 11.000 tỉ đồng, song EVN cho hay mức doanh thu tăng thêm này vẫn chưa đủ bù đắp chi phí.

Mới đây, Chính phủ có báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2023 gửi Quốc hội cho thấy, tại thời điểm 31-12-2023, tổng tài sản của Công ty mẹ EVN là 436.867 tỉ đồng, giảm 14.712 tỉ đồng so với đầu năm chủ yếu do tài sản cố định giảm, phải thu về cho vay dài hạn và đầu tư tài chính dài hạn giảm; vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ là 169.283 tỉ đồng, giảm 26.785 tỉ đồng (13,66%), nguyên nhân chủ yếu là do kết quả sản xuất kinh doanh bị lỗ.

Cũng tại thời điểm trên, nợ phải trả của công ty mẹ EVN là 268.583 tỉ đồng, tăng 12.073 tỉ đồng (4,7%) so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ EVN đạt 1,59 lần, đảm bảo nhỏ hơn 3 lần theo quy định.

Tổng doanh thu của công ty mẹ EVN đạt 420.470 tỉ đồng, tăng 9,02% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ EVN âm 23.529 tỉ đồng, giảm lỗ 2.969 tỉ đồng so với năm 2022.

Báo cáo tài chính hợp nhất của EVN cho thấy lợi nhuận sau thuế toàn EVN năm 2023 âm 26.772 tỉ đồng, tăng lỗ 6.025 tỉ đồng so với năm 2022.

Báo cáo kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2023 của EVN, Bộ Công Thương cho biết năm 2023, tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2023 và các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh điện năm 2023 của EVN lỗ 21.821 tỉ đồng.